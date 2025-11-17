影/新店轎車擦撞嬰兒車肇逃 警以車追人鎖定駕駛傳辦

新北市昨（16）日發生一起車禍，一輛轎車在新店區某路段撞上一名婦人及嬰兒車肇逃，造成婦人受傷，警方獲報後調閱監視器鎖定駕駛身分，將通知到案說明依法送辦。

監視器拍下車輛擦撞嬰兒車肇事瞬間。（圖／翻攝畫面）

警方調查，林姓婦人（62歲）16日下午推著嬰兒車，行經新店區新烏路一段11巷口走斑馬線過馬路時，一輛小客車擦撞嬰兒車與婦人後，竟未停車加速逃離現場，所幸嬰兒車嬰兒無大礙，婦人事後發覺右肩疼痛，今日到派出所報案，後續將前往醫院驗傷，明日至青潭派出所製作筆錄。

轄區新店警分局獲報後隨即調閱監視器，確認該車擦撞後未停下，駕駛也未下車查看逕自離開現場，進一步查出肇事車輛車牌，將通知車主到案說明釐清案情，訊後依法送辦。

