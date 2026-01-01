影/新戰爭模式！蔡正元：俄烏「壕溝+無人機」並存 但勝負已定

俄烏戰爭持續膠著，前立委蔡正元指出，這場戰場呈現出「一次大戰式戰壕戰」與「高度科技化無人機戰」並存的新局面，顯示現代戰爭正快速演進，但戰爭勝負結構未變，不會出現根本逆轉。

前立委蔡正元。（圖／翻攝《全球大爆卦》）

蔡正元在中天節目《全球大爆卦》表示，「第一次世界大戰是戰壕戰，第二次世界大戰轉為機動戰、坦克成為核心，但現在我們在俄烏戰場上看到的，是非常傳統的戰壕戰，加上高度科技化的無人機作戰。」

他指出，無人機戰已超越單純人為操控的階段，進入蜂群、誘餌與假目標混用的複合型作戰模式，「無人機已經遠遠超過『飛到哪裡打哪裡』的層次，戰爭會逼迫人類不斷改變，我們至少已經看到三代戰術上的演進。」

不過，蔡正元強調，戰術層面的進步，並未撼動這場戰爭的格局，「烏克蘭在局部戰場或許能打贏幾場，俄羅斯也會有輸的地方，但從整體戰略來看，局勢其實沒有太大改變。」

他進一步分析，歐盟即使持續對烏克蘭提供軍援與資金支持，仍難以扭轉戰爭走向，關鍵原因在於烏克蘭兵源枯竭，「最大的問題是什麼？是人。烏克蘭現在是沒兵可用，這是最致命的困難。」

