影/新手駕駛肇禍！陸女緊張老公狂喊「剎車」 撞死騎腳踏車男

大陸陝西交警日前披露一起致命交通事故，一名女子在駕車行駛過程中，不慎撞上一名騎腳踏車男子，導致對方搶救無效死亡。事故發生時，其丈夫坐在副駕駛座，不斷狂喊「剎車」，但仍無法避免悲劇發生。

男子被撞瞬間。（圖／翻攝新浪微博）

陸媒《綜覽新聞》引述「陝西交警」20日發布的事故案例通報指出，這起事件發生於10月30日，當天，肇事女子駕駛轎車在道路行駛時，可能因新手駕駛緊張，竟直接撞上一名騎腳踏車經過的男子。

根據行車紀錄器顯示，事發瞬間，坐在副駕駛座位的丈夫，多次高聲狂喊「剎車、剎車」，試圖提醒妻子，但妻子疑似緊張，仍直直衝向前方，最終撞上騎車男子。

廣告 廣告

警方通報指出，被撞男子傷勢嚴重，雖然緊急送醫全，但仍搶救無效身亡。經事故調查認定，肇事女子無法有效控制車輛，是造成事故的直接原因。警方並呼籲駕駛人，尤其是新手駕駛或實際駕齡較短者，應在熟練駕駛人陪同下，選擇車流量較少的路段進行練習，「切勿在交通複雜路段貿然上路」。

警方並呼籲，行車過程應保持高度專注，遇到突發情況要冷靜應對，「任何一瞬間的慌亂，都可能造成無法挽回的後果」。

延伸閱讀

MLB/大谷翔平全球唯一神卡破紀錄 9500萬落槌成交

MLB/宋成文入札挑戰大聯盟成功 與教士達成合約共識

MLB/海盜三方交易換來3位新同學 鄭宗哲被DFA了