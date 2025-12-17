影／新片與李沐、振永大談三角戀！ 宋柏緯自彈自唱 網友暈喊「開專場」
[FTNN新聞網]影音中心／孫睿瑜
藝人宋柏緯憑藉高顏值與演而優則唱的才華，深受不少粉絲喜愛。在即將上映的新片《那張照片裡的我們》中，宋柏緯與李沐、韓星振永談起三角戀，他也為電影創作歌曲〈瞬間的遠方〉並在片中開金口獻唱。而最近他在社群上分享自己自彈自唱情歌〈I’ve Seen It〉動人的歌喉讓不少網友直呼「戀愛了」除了《那張照片裡的我們》這部跨年強檔外，宋柏緯也將在12強電影《決勝》中飾演「台灣隊長」陳傑憲，成果備受關注。
