影／新片與李沐、振永大談三角戀！ 宋柏緯自彈自唱 網友暈喊「開專場」





[FTNN新聞網]影音中心／孫睿瑜

藝人宋柏緯憑藉高顏值與演而優則唱的才華，深受不少粉絲喜愛。在即將上映的新片《那張照片裡的我們》中，宋柏緯與李沐、韓星振永談起三角戀，他也為電影創作歌曲〈瞬間的遠方〉並在片中開金口獻唱。而最近他在社群上分享自己自彈自唱情歌〈I’ve Seen It〉動人的歌喉讓不少網友直呼「戀愛了」除了《那張照片裡的我們》這部跨年強檔外，宋柏緯也將在12強電影《決勝》中飾演「台灣隊長」陳傑憲，成果備受關注。

廣告 廣告

宋柏緯與李沐、振永在《那張照片裡的我們》上演三角戀。（圖／IG：_edisonsoong）





更多FTNN新聞網報導

影／台灣重大社運「中壢事件」搬上大銀幕！ 韓星振永與李沐、宋柏瑋共譜復古三角戀

影／自由女神像倒塌！ 巴西強風吹倒複製品畫面瘋傳

影／酸民留言嗆「我不喜歡你」 朱孝天直球回：你算老幾？

