影/新竹停車場深夜「豪車車聚」遭控空污吵死人 警盤查拔槍

新竹市近日發生有豪車在停車場車聚時，被投訴製造噪音及空氣污染，遭警方前來盤查處理，更爆出員警當場拔槍相向的緊繃畫面，對此警方也做出回應。

警方上前盤查。 （圖／中天新聞）

據了解，整起事件發生在1月31日深夜11點半左右，警方接獲民眾投訴前往處理，據現場民眾表示氣氛還算平和，「查查證件就走了」，「看起來大家蠻配合的」，但卻傳出在場有員警，持槍對準其中一輛超豪跑車。

員警拔槍警戒。 （圖／翻攝agerarsrx的Threads）

從Threads上網友提供的畫面中，可見該名員警持槍對準一輛仍在發動，駕駛未下車，疑似保時捷的跑車，氣氛看來相當緊繃，民眾不禁抱怨：「真的很莫名其妙，好好在地下室車聚，警察不知道在拔什麼槍，還強行騎機車進來B2亂，然後搞的整個停車場警鈴大作」。

廣告 廣告

不少豪車跑來車聚。 （圖／中天新聞）

警方對拔槍一事也做出回應，表示當時所內同仁趕抵現場盤查時，有2、3輛車不熄火，經同仁當場勸說仍不熄火，為避免突發事故才持槍警戒。

警方上前盤查。 （圖／中天新聞）

新竹市環保局新空氣品質維護科謝志偉科長指出，有關車輛噪音違規的處罰，依據 《噪音管制法》規定，機動車輛行駛時噪音超過法定標準者，將處新台幣 3600 元以上至 3萬6000 元以下罰鍰；未依限改善者，除按次再予處罰外，情節重大者可移請公路監理機關吊扣牌照直至改善完畢,請民眾遵守相關法規，共同維護安寧生活環境。

延伸閱讀

影/結帳排隊吵起來！高雄超商45歲女竟遭73歲阿嬤打倒在地

影/高捷美麗島站前超慘！4輪2輪相撞「騎士車全毀人傷」

五楊又出狀況！北上近機場交流道段「3車猛撞」嚴重塞爆