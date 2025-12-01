影/新竹台68巡邏車處理車禍遭噴飛卡護欄 2警暫時失憶
新竹縣警察局竹東分局兩名員警，今（1）日中午執行道路障礙物排除任務時，遭後方大貨車猛烈追撞，導致巡邏車尾部幾乎全毀，警車噴飛卡在中央護欄，警車上一名男警和女警，皆因撞擊力道強大導致短暫失憶，且有腦震盪情形，肇事的蕭姓貨車駕駛右小腿挫傷，三人皆無生命危險。
竹東分局竹東派出所中午接獲民眾通報，指稱台68東西向快速道路往竹東方向，約21公里處出現疑似水桶的散落物。兩名員警隨即駕駛巡邏車前往現場處理，行經事故地點時，仍遭後方未注意車前狀況的貨車追撞。駕駛座的陳姓男警僅輕微腦震盪，副駕駛座的陳姓女警因受力較大，頭部後方有擦傷與撕裂傷，雖保持意識但明顯受驚，對談時一度恍神，疑似出現短暫記憶缺失。
現場目擊者表示，巡邏車遭撞擊後，整台車噴飛卡在中央護欄上，車尾幾乎全毀變形。警方表示，事故發生後兩名員警立即被送往醫院進行詳細檢查和持續評估。陳姓女警的頭部撕裂傷情況較為嚴重，需要更仔細的醫療照顧；同行的陳姓男警雖然腦震盪症狀較輕，但也需要醫護人員密切觀察。肇事的蕭姓貨車駕駛右小腿雖有挫傷，但整體傷勢相對輕微，目前三人都在治療中。
警方已派員前往現場蒐證，正在釐清多項關鍵因素，包括巡邏車停妥後是否已在車後放置三角警示牌、貨車駕駛當時的行駛速度與反應時間，以及路面障礙物的確切來源等。整起事故的發生原因目前仍在調查中，詳細責任歸屬尚待釐清，後續將由檢警進一步調查認定。
