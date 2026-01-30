影/新竹城隍廟酬神歌仔戲 小吃攤「自動升降招牌」超吸睛

新竹城隍廟前的小吃攤，平常就吸引不少民眾光顧。近期廟方舉辦仙酬神活動，特別請來歌仔戲團演出，民眾邊吃小吃邊看戲，驚喜十足。而最特別的是，戲台前的小吃攤竟出現「自動升降招牌」，讓表演全程無障礙，意外成為現場亮點。

招牌升降。（圖／中天新聞）

許多網友表示「遇過現場演出+1 超級酷，是不是其實蠻常演的啊。」、「上次經過也有看到在演歌仔戲，好有趣的景象，很多長輩拉椅子坐在那邊看。」、「第一次知道原來有升降招牌」有專業網友提到「錦上花是新竹很有代表性的老團，淵源上承高甲戲傳奇劇團『泉郡錦上花』，是城隍廟和竹蓮寺酬神的常客」。

新竹都城隍廟歌仔戲。（圖／中天新聞）

新竹都城隍廟職員吳承龍表示，農曆11月是城隍爺最大的聖誕，而聖誕的前後一個月也有慶祝活動。過去曾有人反映觀看歌仔戲時，視野會被小吃攤招牌擋住，影響演出觀看。廟方隨即與攤販協調，改善後讓招牌能夠升降，確保演出順利進行。

