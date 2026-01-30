影/新竹曳引車闖調撥車道！ 強行迴轉撞斷路樹

貨櫃車闖入禁區強行迴轉，路樹應聲倒下！新竹市東區力行六路昨（29）日8時許，上班尖峰時段，一輛載運貨櫃的曳引車竟誤闖調撥車道，駕駛不顧交通規定，在狹窄車道上強行迴轉，龐大車身嚇壞周遭騎士，車尾更直接撞斷一棵人行道樹木，險象環生。

貨櫃車闖入禁區強行迴轉，路樹應聲倒下。（圖／翻攝新竹爆料公社）

事發地點位於新竹市東區力行六路的調撥車道，該路段因應尖峰時段交通流量設置特殊車道管制。昨日清晨通勤時間，一輛載著貨櫃的曳引車違規進入調撥車道後，駕駛發現走錯路線，竟未退回原路，而是選擇在狹窄的車道上直接迴轉。

現場畫面顯示，曳引車在調撥車道上緩慢轉向，龐大車身幾乎佔滿整個車道，迫使後方車輛緊急煞車避讓。更危險的是，當貨櫃車完成迴轉動作時，車尾部分直接撞上路旁一棵行道樹，樹木當場被撞斷，畫面相當驚險。

現場畫面顯示，曳引車在調撥車道上緩慢轉向，龐大車身幾乎佔滿整個車道。（圖／翻攝新竹爆料公社）

貨車後方的機車騎士們見到路樹倒塌在馬路中央後，沒有過多反應，而是選擇繞開路樹繼續行駛。有網友在留言區表示，「好多準時上班比命還重要的優秀勞工」、「20年前我也曾走錯過這裡的調撥車道，慌亂的心情可以體會」、「這應該出險了吧！機台怎麼裝啊⋯⋯」、「園區上下班人都是勇者嗎，大車要轉進去摩托車都不怕喔⋯⋯嚇死人了」、「司機差點賠到脫褲」。

貨車後方的機車騎士們見到路樹倒塌在馬路中央後，沒有過多反應，而是選擇繞開路樹繼續行駛。（圖／翻攝新竹爆料公社）

