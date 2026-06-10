影/新竹氣爆災區最新！挖出「變形燒熔瓦斯軟管」

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新竹市消防局火調科人員目前持續在氣爆現場，釐清事發的原因，消防局今（10日）也公布最新調查進度，已在瓦礫堆中找出4桶瓦斯桶，並發現部分軟管出現斷裂及燒熔痕跡，成為追查事故發生真正原因的關鍵。

10日的災區狀況。 （圖／中天新聞）

消防局長李世恭表示，火調人員在事故現場共清理出4桶液化石油氣鋼瓶，分別為3桶20公斤裝與1桶16公斤裝。經逐一檢視後，發現其中1桶20公斤與1桶16公斤瓦斯桶的軟管有明顯斷裂情形，而16公斤瓦斯桶的軟管斷裂處，另可見燒熔痕跡。至於其餘2桶20公斤瓦斯桶，其軟管仍與金屬管線保持連接狀態。

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10日的災區狀況。 （圖／中天新聞）

李世恭指出，根據調查，該便當店於6月8日仍正常營業，晚間8時結束營業後，店內員工並未察覺有瓦斯外洩等異常狀況。不過，隔日凌晨便發生劇烈爆炸。消防局依據現場跡證初步研判，不排除16公斤瓦斯桶的軟管因不明因素受損或斷裂，導致與其串接的16公斤及20公斤瓦斯桶，在短時間內大量洩漏瓦斯。

10日的災區狀況。 （圖／中天新聞）

消防局分析，洩漏的瓦斯可能在密閉空間內逐漸累積至高濃度，之後因現場電器設備啟動所產生的火花，例如冰箱壓縮機或冷氣室外機運轉，進而引發氣爆，但確切起火原因仍待進一步鑑定確認。

10日的災區狀況。 （圖／中天新聞）

為進一步還原事故現場的瓦斯設備配置，消防局也通知供應瓦斯的業者到場協助說明。業者提供當時安裝完成的照片，內容顯示現場曾設置瓦斯自動切換開關閥、流量表，以及瓦斯更換自動回call裝置等設備。然而，火調人員比對相關照片並反覆勘驗現場後，尚未發現店家所稱裝設的「瓦斯漏氣自動警報器」，後續將持續調查其實際設置情況，並釐清相關責任歸屬。

10日的災區狀況。 （圖／中天新聞）

針對此次重大事故，新竹市長高虹安表示，為避免類似憾事再度發生，已責成消防局結合相關局處展開跨單位合作，自下週起啟動專案稽查，預計於3個月內完成轄內便當店、餐飲業者及一般小吃店等液化石油氣使用場所的全面清查，以提升公共安全。

10日的災區狀況。 （圖／中天新聞）

10日的災區狀況。 （圖／中天新聞）

10日的災區狀況。 （圖／中天新聞）

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