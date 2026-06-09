影/新竹氣爆釀2死！麵包店夫妻遭牆壓亡 兒女悲痛招魂

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今（9）日凌晨3點多，新竹市東區高翠路發生嚴重瓦斯氣爆，造成隔壁麵包店的65歲吳姓老闆及58歲張姓老闆娘在二樓遭倒塌牆壁重壓，導致失血性休克，送醫不治。9日下午4點多，2人的子女來到父母經營的麵包店進行招魂儀式，場面哀戚。

9日下午4點多，雙亡的麵包店夫妻檔 的子女來到父母經營的麵包店進行招魂儀式，場面哀戚。（圖／中天新聞，下同）

回顧事件，9日凌晨3時49分左右，高翠路上一間便當店突然發生氣爆，建築物被炸出大洞，幾乎成為廢墟。強烈爆炸衝擊波瞬間波及周邊建物，造成多處牆面炸裂、結構受損。當時睡在隔壁麵包店二樓的夫妻正在熟睡，卻因建物受損倒塌而遭磚牆壓住受困。警消獲報趕抵現場搶救，將2人救出時已無意識，送醫途中失去生命徵象，經院方全力搶救仍宣告不治。

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檢察官於新竹殯儀館相驗時表示，2人皆因胸、腹部遭重物壓傷，導致創傷性失血性休克死亡。據了解，罹難65歲吳姓老闆，其實是新竹市某老字號餅舖創辦人的兒子。吳老闆生前曾透露，自己10歲就被父親叫到店裡幫忙擀新竹特產「水潤餅」。他回憶，每年農曆7月15日城隍爺出巡前5天，店裡每天要趕製高達2百斤的水潤餅供客戶贊助城隍廟，直到民國78年他才離開父親的店自行創業。

噩耗發生後，2人的子女趕回事發地點處理後事，兒子也悲痛透露「上禮拜才回來看到他們」，沒想到早上接到電話爸媽就過世了。下午4時許，死者的兒女在現場進行招魂儀式，其中女兒手中緊握母親衣物，2人在法師協助下擲筊，一次就獲允杯，場面哀戚。女兒全程緊握母親衣服，2人呼喊雙親姓名，神情哀傷。

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