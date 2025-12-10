影/新竹空軍的卡車「苗栗出事」！疑視線死角釀連環車禍

畫面怵目驚心！隸屬新竹空軍基地的1輛軍卡，昨（10日）下午在苗栗縣頭份市中正一路變換車道時，疑似因大型車輛視線盲區，釀成連環車禍，所幸無人傷亡。

肇事的卡車。 （圖／民眾提供）

根據路口監視器畫面，事發時間是下午4點左右，正值下班尖峰時段，車流量明顯增多。兩輛軍用中型戰術輪車當時行駛於中正一路的內側車道，其中第2輛軍卡打方向燈準備切入外側車道，不料在緩慢移動時與一旁行駛的轎車發生擦撞。遭撞擊的轎車瞬間失控，直接衝撞路旁停放的白色轎車，導致白車左側車身鈑金嚴重凹損變形。

頭份分局獲報後立即趕赴現場處理，對莊姓軍車駕駛及轎車駕駛實施酒測，檢測結果均為零，排除酒駕可能。所幸此次事故僅造成車輛損傷，並無人員傷亡，詳細肇事責任仍待進一步調查釐清。

被軍卡撞擊的車輛。 （圖／民眾提供）

