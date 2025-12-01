影/新竹車禍！轎車等紅燈突起步 整排機車騎士被撞倒

今（1）日晚間在新竹市區西大路和食品路口，發生一起轎車撞機車的車禍，這起交通意外發生在晚間19時30分許，一輛轎車和4輛機車發生擦撞，總共造成5人受傷，車禍發生時，因為被撞的人車，當場捲進車底，目擊民眾見狀，紛紛自告奮勇幫忙抬起轎車，救出被壓在車底的傷者。

新竹市晚間發生轎車撞上兩輛機車的車禍，造成5人受傷送醫。（圖／翻攝照片）

根據了解，晚間19時33分許，第一時間抵達車禍現場的警消人員回報，現場有都名傷者，消防人員共出動4車10人前往救援，現場為一台汽車與4台機車擦撞，總共5名傷患，2名輕傷不願就醫，3名送醫院。

新竹市晚間發生轎車撞上兩輛機車的車禍，造成5人受傷送醫，還有人當場被捲進車底。（圖／翻攝照片）

從路口監視器可以清楚看到，當時白色轎車正在停等紅燈，卻突然起步，把前方正在等紅燈的騎士，像保齡球般通通撞倒，受傷的3人目前皆沒有生命危險，肇事駕駛酒測值為零，疑似恍神沒有注意到前方紅燈，整起車禍發生的詳細原因，還有待警方調查釐清。

正在停等紅燈的機車，整排被轎車撞倒，造成5人受傷。（圖／翻攝畫面）

所幸送醫的3名傷者皆無生命危險。（圖／翻攝照片）

