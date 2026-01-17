影/新興區吊掛工程未設交管人員！ 警方依法究責

高雄市警方接獲民眾通報，於昨（16）日上午10點52分前往新興區六合一路與復興路口查處違規吊掛施工案件，發現施工單位雖已取得路權核准，但未依規定配置交通指揮人員，警方已通報市府相關單位依法處理。

有網友發布影片稱，新興區一家旅館裝潢用吊車吊掛鋼板，下方卻無人交管，一群人在等紅燈。（圖／社會事新聞影音）

警方調查發現，該吊掛施工案件已向主管機關申請路權，並獲核准於115年1月15日至1月20日，每日上午9時至下午4時進行吊掛作業。然而，警方到場時發現施工單位未依核定的交通維持計畫配置交通指揮人員於現場引導通行，已違反相關規定。

廣告 廣告

本案雖依規定申請路權，但未依核准之交通維持計畫設置交管措施，已違反《道路交通管理處罰條例》第82條第1項第3款「利用道路為工作場所」規定，可處行為人或其雇主新台幣1200元至2400元罰鍰，並得勒令停工及責令清除。

路口監視器畫面。（圖／警方提供）

警方表示，施工單位未設置交通指揮或安全設施，致損壞、壅塞道路或以其他方式使公眾往來發生危險者，將依法移送偵辦。（圖／警方提供）

警方表示，施工單位未設置交通指揮或安全設施，致損壞、壅塞道路或以其他方式使公眾往來發生危險者，亦可能涉及《刑法》第185條妨害公眾往來安全罪，將依法移送偵辦。警方已通報市府勞工局及工務局依權責查處。

警方呼籲施工單位應落實交管與安全措施，確保施工及用路人安全；用路人經過施工路段時，也請配合現場指揮及標示，保持安全距離，以避免意外發生。

延伸閱讀

驚險畫面曝！新竹縣體育館裝太陽能板 工人竟未繫安全帶

新光三越氣爆修復施工獲准 有望趕在暑假前復業

影/30樓高塔吊穿梭！高雄男「零裝備」工地玩命關頭 旁人嚇尿