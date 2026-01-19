影/新莊中港大排下「阿公點火燃燒」！駭人直擊

一場口角險釀憾事！新北市新莊區昨（18日）深夜，發生有位74歲阿公因為跟家人吵架，竟然買汽油跑到中港大排下的涵洞縱火，當場陷入火海，連他都差點變成火球。

據了解，事發時間約是昨天晚間10點左右，嫌犯是現年74歲的謝姓老翁，因家庭糾紛情緒失控，在中華路二段中港大排下涵洞縱火時，猛烈火勢引起民眾注意緊急報案，接獲119通報後，新北市消防與警察單位火速抵達，迅速控制火場，避免災情擴大，現場無其他人員受傷。

警消到場時，謝翁情緒激動並表示「想不開」，經檢查左腿有輕微燒燙傷。考量其精神狀況不穩，現場人員簡易包紮後，依規定將他強制送往醫院接受治療與精神評估，確保安全無虞。

警方指出，謝姓老翁已經觸犯《刑法》公共危險罪，待傷勢與情緒穩定後將依法偵辦，至於詳細犯案動機與家庭糾紛原因，仍持續調查釐清中。

《中天關心您｜請珍惜生命，再給自己一次機會》

◆生命線：1995

◆張老師專線：1980

◆24小時安心專線：1925

