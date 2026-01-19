影/新莊中港大排下「阿公點火燃燒」！駭人直擊
一場口角險釀憾事！新北市新莊區昨（18日）深夜，發生有位74歲阿公因為跟家人吵架，竟然買汽油跑到中港大排下的涵洞縱火，當場陷入火海，連他都差點變成火球。
據了解，事發時間約是昨天晚間10點左右，嫌犯是現年74歲的謝姓老翁，因家庭糾紛情緒失控，在中華路二段中港大排下涵洞縱火時，猛烈火勢引起民眾注意緊急報案，接獲119通報後，新北市消防與警察單位火速抵達，迅速控制火場，避免災情擴大，現場無其他人員受傷。
警消到場時，謝翁情緒激動並表示「想不開」，經檢查左腿有輕微燒燙傷。考量其精神狀況不穩，現場人員簡易包紮後，依規定將他強制送往醫院接受治療與精神評估，確保安全無虞。
警方指出，謝姓老翁已經觸犯《刑法》公共危險罪，待傷勢與情緒穩定後將依法偵辦，至於詳細犯案動機與家庭糾紛原因，仍持續調查釐清中。
《中天關心您｜請珍惜生命，再給自己一次機會》
◆生命線：1995
◆張老師專線：1980
◆24小時安心專線：1925
延伸閱讀
影/桃園「5樓燒到8樓」重大火警！ 竟是街友亂燒垃圾釀禍
影/新北醉漢搭小黃霸車運將報警 狂譙踹傷警遭逮捕送辦
新北三峽貨車擦撞母女雙載機車 女騎士命危送醫不治
其他人也在看
三環幫堀起亂台1／權利車停滿山谷畫面超震憾 警揭三環幫暗助黑道犯案祕辛
去年1月24日晚間，新竹竹東一家公司突然闖入5名黑衣人，接著屋內傳出密集槍響，警方趕到時，五人已搭乘接應車輛逃逸，而現場一名身中二槍、還遭砍斷手掌的男子名叫劉憲治，綽號Tiger，是在地幫派「三環幫」副幫主，雖然救護車緊急將其送醫，最終仍宣告不治。鏡週刊Mirror Media ・ 1 小時前 ・ 3
中天記者用錢收買軍人換機密？侯漢廷憶自身「共諜冤案」：檢方當年也用同一招弄我
中天主播「馬德」林宸佑涉嫌違反國安法，被法院裁定羈押禁見，事件引發熱議。曾被指是共諜遭國安法起訴，最後無罪確定的新黨台北市議員侯漢廷表示，涉嫌用金錢收買軍人換取機密的指控，當年也用在他身上，「檢方編故事能編出花籃」，他採訪軍人的資料，當年被檢方幻想成滲透軍人。新黨青年軍王炳忠2018年被控接受中國國台辦資助，與侯漢廷、林明正及陸生周泓旭成立「新中華兒女學會......風傳媒 ・ 12 小時前 ・ 128
中天主播「馬德」涉《國安法》遭羈押！「臉書貼文細節」引網聯想
社會中心／綜合報導橋頭地檢署今（17）日上午指揮高雄市調查處展開行動，前往中天電視記者、綽號「馬德」的林宸佑住處，將人拘提並帶回高雄偵訊。據了解，檢調單位是以涉嫌違反《國家安全法》偵辦此案，經檢察官複訊後向法院聲請羈押，法官稍早開庭審理，裁定林宸佑羈押禁見。民視 ・ 1 天前 ・ 60
中天記者涉犯國安法 遭橋頭地院收押
[NOWnews今日新聞]（18:00更新）橋頭地檢署偵辦共諜案，昨（16）日北上前往中天主播林宸佑住處搜索，並帶回偵訊。林宸佑疑涉犯國安法，遭橋檢聲押。稍早橋頭地院裁定收押禁見。對於案件詳情，橋頭地...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前 ・ 70
水電工「想強行侵犯」！受害女「揮剪刀反擊」竟遭起訴 判決結果曝
社會中心／綜合報導基隆市一名楊姓水電工因向女友提出親密要求遭拒，竟情緒失控對對方施暴，不僅強行拉扯私密衣物、咬傷臉部，還出手毆打，企圖侵犯。女子在情急之下拿起剪刀反擊，造成楊男多處受傷，事後卻一度被檢方以傷害罪起訴。案件經基隆地方法院審理後，認定女子行為屬正當防衛，判決無罪。民視 ・ 12 小時前 ・ 15
首日湧7萬人次! 美食+輕旅行 台南甜點節周邊景點一次看
深受親子歡迎的台南甜點節今天下午揭幕，現場塞爆，活動首日估計湧入7萬人次，讓民眾讚嘆「不愧是全糖之都」；市府也趁勢行銷地方觀光，推薦8大順遊景點，還有2道知名美食，邀請各界一起來吃、喝、玩、樂。市府觀光旅遊局長林國華表示，接近農曆春節，天氣涼爽、舒適，適合規劃輕旅行，建議民眾參加甜點節之外，也可走訪自由時報 ・ 1 天前 ・ 2
來宜蘭看燈節、吃平安粥、走訪洗心療癒景點！迎新送舊好運來
迎著歲末年初的轉換時刻，來一趟既熱鬧又療癒的宜蘭小旅行。當冬山舊河港燈節點亮夜色，耀眼燈火沿著水岸鋪展，年味也在不知不覺中流動起來；走進宜蘭傳藝園區，看張燈結綵的傳統年景，把祝福一盞盞掛上心頭。再循著在地人的腳步，到昭應宮吃一碗象徵平安順遂的平安粥，為新的一年添好運。旅程最後，走進太平山的森林深呼吸，或到清水地熱谷泡足湯、煮顆溫泉蛋，讓身心慢慢回到最舒服的節奏——這趟迎新送舊的宜蘭行程，剛剛好，把祝福、能量與好心情一次帶回家。Yahoo奇摩旅遊夯即時 ・ 18 小時前 ・ 1
被控當機密掮客 中天新聞主播遭羈押禁見
CNEWS匯流新聞網記者張孝義／台北報導 橋頭地檢署偵辦陳姓海陸中士為20萬元手持五星旗拍攝投敵影片案，發現案外案，中天電視台主播林姓主播被查出利用媒體職務之便，充當掮客，以現金收買現役及退役軍人，刺探蒐集軍事機密資料後交付給中國大陸人士，橋檢指揮法務部調查局及國防部軍事安全總隊、憲兵指揮部16日執行搜索，並將林姓主播等10人約談到案，檢察官偵訊後，確認林姓...匯流新聞網 ・ 1 天前 ・ 2
超狂！捐血抽高價黃金掀排隊人潮 有人清晨4點到場排隊
史上最狂捐血！彰化縣榮華慈善會今天（18日）在彰化市舉辦「寒冬捐熱血、開心抽黃金」公益捐血活動，備受矚目的是只要捐血500CC，就可以參加每份市價高達6000元的黃金大抽獎，吸引數百人排隊抽血，排隊人龍總長度達數百公尺；埔鹽鄉王姓民眾更是清晨4點就來到捐血會場拔得頭籌，他說捐血10多年每次都是捐50自由時報 ・ 21 小時前 ・ 17
中天主播林宸佑涉國安法羈押禁見 侯漢廷對比綠營共諜案「僅20萬交保」
中天電視台主播綽號「馬德」的林宸佑以犀利提問爆紅，今（17）日卻傳出疑遭中共吸收涉犯《國安法》，遭高雄橋頭地檢署搜索住處並帶回偵訊，訊後法院裁定收押禁見。對此，台北市議員侯漢廷在臉書發文，比較林宸佑與先前涉共諜案件的處境，感嘆「馬德拿不到立法院資料，拿不到總統府資料，羈押禁見」。對於林宸佑遭羈押禁見一事，侯漢廷指出，游錫堃助理盛礎纓，共諜案20萬交保；總統府......風傳媒 ・ 1 天前 ・ 10
中天主播林宸佑涉犯國安法遭羈押！沈伯洋嗆：現在收紅錢的是誰？「馬德」
即時中心／綜合報導 《中天新聞台》記者兼主播林宸佑涉嫌提供數千至數萬元不等給現役軍人，再由現役軍人交付軍事相關資料給中國籍人士，16日依涉犯《國安法》與《貪污治罪條例》等罪遭橋頭地檢署帶回，昨（17）日傍晚橋頭地院裁定羈押禁見。民進黨立委沈伯洋今（18）日凌晨對此直言，國共的特色就是自己在做什麼，就先抹別人在做。「結果現在在收紅錢的是誰？馬德！」民視 ・ 22 小時前 ・ 32
林宸佑節目上曾說來把我抓走！ 涉違國安法遭羈押｜#鏡新聞
這回檢調會查出媒體記者涉嫌違反國安法，主要是因為先前偵辦一名海軍陸戰隊陳姓中士的投共洩密案。親友指出，陳姓中士經濟狀況不佳，曾向地下錢莊借錢，是否因此遭到中共以金錢利誘，成為檢方追查的重點。後續也正是在第四波搜索行動中，查出涉嫌交付現金給多名軍人的記者林宸佑，案情因此進一步擴大。鏡新聞 ・ 19 小時前 ・ 發表留言
民眾逛新崛江「遇詭男跟蹤」？！ 貼文釣出一票人：曾遇過！
高雄市 / 綜合報導 有民眾到高雄新崛江逛街時，疑似被一名男子跟蹤，還一路跟進藥妝店，還好有店員幫忙擋掉，而店家監視器畫面也拍下，這名男子看起來鬼鬼祟祟的，一直盯著客人看，這舉動讓人不太舒服，警方目前沒有接獲相關報案，但民眾將它PO上網後釣出不少相同遭遇的網友，警方呼籲民眾，如果遇到類似事情，可以趕快報警，員警會馬上協助。一名男子，在藥妝店內，走來走去東張西望，看起來鬼鬼祟祟的，還直直盯著，其他客人，這舉動真的讓人感覺不舒服，高雄有民眾PO文說，和朋友去逛高雄新崛江時，被這名男子一路跟進藥妝店，還不斷盯著他們看，只要他們走到哪，男子就跟到哪，疑似遇到跟蹤，謝謝店員幫他們擋下來。民眾說：「餘光可能會瞄到，會注意一下，可能就趕快走，或是離開這間店。」、「如果有人在後面跟，就很明顯會發現，甚至說我知道你在跟蹤別人，你走去那邊，我不會跟很進，但我會在後面注意，(看到違法會報警？)，會，就報警啊，我們這邊都有監視器。」貼文一出，不少人也留言遇過類似狀況，一直被男子盯著看，加快腳步遠離男子還會跟上來，高雄市新興分局五福所副所長邱智鴻說：「倘該男子有搭訕，不當逼近，詢問個人資料，或要求肢體接觸等行為，已疑涉騷擾情事，符合，性騷擾防治法，第2條所定之性騷擾行為態樣，被害人如提出申訴，警方將依規定受理並依法查處。」警方表示，目前沒有接獲相關報案，呼籲民眾，如果遇到疑似跟蹤糾纏，逼問個資或是要求肢體接觸等情形，趕快撥打110報案，或是就近向派出所反映，員警會馬上協助，避免發生衝突。 原始連結華視影音 ・ 1 天前 ・ 發表留言
主播林宸佑涉國安法遭羈押禁見！律師揭密：列貪污共犯是「重要角色」
電視台主播兼記者林宸佑涉嫌利用媒體職務之便，擔任「中共統戰白手套」，以數千到數萬元不等行賄現役及退役軍人，被依涉犯國安法、貪污治罪條例羈押禁見。律師陳君瑋特別針對「貪污罪」部分說明，指出林宸佑雖無公務員身分，但因身為重要角色，涉案程度高，因此構成「共同正犯」。三立新聞網 setn.com ・ 18 小時前 ・ 2
南榮科大前校長黃甫九天涉賣假學歷 棄200萬保證金逃亡「通緝照」曝光
即時中心／張英傑報導已停辦的私立南榮科技大學前校長黃甫九天（原名黃聰亮、黃天一），他涉嫌跟妻子吳洛瑜以「不用上課、不用寫論文」，向外界販售哥斯大黎加英培爾大學「假學歷」，不法獲利超過上千萬元，被害人包括台肥總經理陳右欣與台南市議會副議長林志展等知名人士，台南高分院更一審認定黃男犯下53罪，刑期高達88年6月，不過，黃男目前下落不明，保證金200萬元被沒收，去（2025）年12月由台南地檢署發布通緝，時效到2065年，他的通緝照也曝光！民視 ・ 1 天前 ・ 15
愛到卡慘死! 為愛頂罪被抓包 女連吃酒駕.頂替兩罪
社會中心／李豫翰、洪國凱 台北報導日前有一對情侶在信義區喝完酒後，開車回家路上在大安區跟其他車輛發生碰撞。員警到場，女友跟警方說車是她開的，還在員警指示下，先把車移到路邊。卻被對方駕駛戳破，是跟男友交換座位，而且一測之下，酒測值比男友還高，不但跟男友都被依公共危險移送，還因為愛頂罪，多一條罪名。逼逼逼，酒測器警報響起，眼前男子酒駕事證明確，但一開始卻是女友跳出來頂罪，被後方駕駛的行車紀錄器拍得一清二處。員警亮出行車紀錄器，清楚拍下一男一女下車交換座位的畫面，當場戳破這對情侶謊言。事情就發生在台北市大安區，男子酒駕肇事，陳姓女友為愛甘願犧牲，已經很狗血，但沒想到酒測一查，比男友還高！愛到卡慘死! 為愛頂罪被抓包 女連吃酒駕.頂替兩罪（圖／警方提供）郭姓男子跟陳姓男子撞車後，雙方立刻報警處理，警方到場後，坐在副駕的陳姓女友向員警聲稱車是自己開的。只是沒想到，現場處理完，警方請陳姓女友把車移到路邊後，酒測器一吹，才發現女子也酒駕，更被對方駕駛檢舉，抓包頂替男友。愛到卡慘死! 為愛頂罪被抓包 女連吃酒駕.頂替兩罪（圖／警方提供）兩人被依公共危險移送，只是女子不服、還申請提審，反控是員警叫他移車，卻被法官駁回，認為女子有判斷能力，自己喝酒不該開車。女子為愛頂罪不成，還比男友多一條罪名，只能說偷雞不著蝕把米。原文出處：愛到卡慘死？幫男友頂罪被抓包 女子酒測值也超標「罪加一條」 更多民視新聞報導最後檢查！大學學測今起登場 注意事項看這裡有水了！基隆麥金路破管搶修完成 預估下午3時前全面正常供水獸慾大發脫光硬扯「親妹內褲」 屏東18歲男亂倫未遂民視影音 ・ 1 天前 ・ 發表留言
農曆年前大缺血！台中血庫A、O型存量只剩3天 明揪捐熱血
台中血庫拉警報！農曆前1個月是捐血月，每逢農曆年前後大缺血，今年春節假期長達9天，醫療用血需求更大，目前台中血液庫存全國最低，庫存量只剩4天，A、O型血液更只有約3天，低於安全庫存10天甚遠，急缺血液，台中中捐血中心明天（18日）日舉辦大型捐血活動，邀請捐血家庭共襄盛舉，號召民眾踴躍捐血，希望在這個自由時報 ・ 1 天前 ・ 發表留言
中天記者林宸佑羈押禁見! 涉當「中共白手套」誘軍人洩密
社會中心／綜合報導綽號「馬德」的中天記者林宸佑，因涉犯國安法等罪，遭到羈押禁見，經過一夜，目前在監所飲食、作息，一切正常。初步了解，檢調是在偵辦一起陳姓中士投共影片，收受暱稱「吉祥」的中國人士，所提供二十萬報酬，追查金流，發現林宸佑涉嫌擔任白手套，另外提供不等金額給現役軍人，換取軍事情資給中國人士。綽號「馬德」的中天記者林宸佑，連同五位現役退役軍人，坐在地檢署的囚車上，一併被送往看守所，因為涉犯國安法遭羈押禁見，經過一夜，目前飲食、作息，一切正常。高雄第二監獄副典獄長張漢明表示「我們今天早上供的是豆漿跟包子，看起來用餐應該也是正常，沒有特別反應他有抗拒的狀況。」檢調懷疑林宸佑 疑似充當白手套（圖／民視新聞）檢方發現馬德，疑似以數千到數萬元不等金額，提供給現役軍人，再由現役軍人，交付軍事資料給中國人士，除了羈押馬德在內共六人，另外三人請回，還有一人尚未到案。橋檢襄閱主任檢察官顏郁山表示「檢察官訊畢，聲請羈押記者林男及現退役軍人5人，經橋頭地方法院裁定全部羈押禁見。」檢調偵辦陳姓中士投共案 意外查出中天記者林宸佑另利誘軍人違反國安法（圖／民視新聞）檢調突然大動作，帶回馬德，全因一起國安案件的延伸，原來檢調日前偵辦一名海軍陸戰隊陳姓中士，因為資金需求，網路結識暱稱「吉祥」的中國人，要求他在自家高舉五星旗拍攝投共影片，藉此獲得二十萬報酬，後來又接連拍攝，AAV型兩棲突擊車性能與保養紀錄簿等，甚至把總統賴清德前往左營視察消息傳訊通報，獲得一萬報酬，更一併告知漢光演習內容以及無人機回報格式，檢方追查金流過程，意外發現馬德林宸佑，疑似當起穿針引線的中間人，另外透過資金利誘軍人。資深媒體人邱明玉表示「跟馬德有關係的是什麼事呢，是去年賴清德總統，2025年7月的時候，賴清德總統去巡視左營的園區，看起來是跟這件事情有關，還有包括無人機等相關的機密。」立委（民）王義川表示「中天記者有人給他錢有人給他錢，那如果給他錢的人是中國，是境外敵對勢力那就國安法嘛。」從軍人投共案，意外查出記者也涉案，雖然陳姓中士案的高報酬，並非馬德提供，但軍中還有無未爆彈，有待檢調抽絲剝繭。《民視新聞網》提醒您：「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」原文出處：中天記者林宸佑羈押禁見！ 涉當「中共白手套」誘軍人洩密 更多民視新聞報導林宸佑涉《國安法》遭羈押！她34字怒嗆：該X的垃圾！中天馬德收押首頓早餐曝！徐巧芯被標註問一事 網留6字無情開酸林宸佑涉利誘軍人洩密給中國 共6人裁定羈押禁見民視影音 ・ 13 小時前 ・ 發表留言
瓜地馬拉黑幫攻佔3監獄 挾持46人對峙軍警
台灣在中美洲的重要友邦瓜地馬拉傳出黑幫攻佔監獄，瓜地馬拉當局於當地時間17日證實，幫派份子發動協調攻擊，成功佔領並控制了國內3座監獄，暴動囚犯共挾持了至少46名警衛跟工作人員當做人質，甚至站在監獄的巡台視新聞網 ・ 14 小時前 ・ 發表留言
中天主播林宸佑疑買通軍人洩密！國防部：依國安聯防機制與調查局共同調查
[Newtalk新聞] 針對媒體報導「林姓民人涉國安法案」，國防部今（17）日表示，國安局依國安聯防機制，統合國防部與調查局共同調查，循線查獲相關人員（含現役軍人）涉國安法事證，採即蒐即辦原則，報請橋頭地檢署指揮偵辦。全案已進入司法程序，相關案情不予評論。 中天記者兼主播林宸佑涉嫌違反《國家安全法》，遭高雄橋頭地檢所搜索租屋處，並帶回偵訊，今(17)日被橋頭地院裁准羈押禁見。橋頭地檢署指出，林宸佑涉嫌提供數千至數萬元不等金額給現役軍人，再讓現役軍人提交軍事相關情報上交給中國，因此聲請羈押林宸佑及5名現退役軍人獲准。 林宸佑在中天擔任新聞台記者、主播多年，在中天有多項主持節目，對綠營採訪對象以「敢挑釁、敢言」著稱，曾因與立委賴品妤發生推擠爆紅。 國防部指出，面對中共滲透攻勢，國防部嚴陣以待，持續教育官兵辨識滲透態樣，鼓勵檢舉不法違常；並透過「國軍涉密查核」與「機密精準標示」等作法，建立國軍接密資格認證與文書涉密精準標示機制，強化機密資訊管理效能；另將透過國安團隊密切合作，提升國家整體安全韌性。查看原文更多Newtalk新聞報導陳智菡聲援林宸佑：馬德掌握的不就是賴品妤假摔？驚傳林宸佑涉《國新頭殼 ・ 1 天前 ・ 1