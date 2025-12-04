影/新莊復興路一段驚見「2公尺深天坑」 路基全掏空

新北市新莊區復興路一段一帶今（4日）上午8時許發生路面塌陷，兩線道馬路出現一個深約2公尺的天坑，警方已赴現場察看，並同步通報區公所等權責單位到場處置。

新北市新莊區復興路一段一帶今天上午出現一個天坑。（圖／翻攝畫面，下同）

新莊分局表示，4日清晨接獲 110 通報，新莊區復興路一段一帶發生路面塌陷，恐影響往來用路人安全。中港派出所巡邏員警立即趕赴現場察看，並同步通報區公所等權責單位到場處置，以避免危害擴大。區公所外包廠商上午8 時 26 分抵達現場進行鑑勘與修補作業。

由於事發時值上班尖峰時段，復興路周邊車流量大，中港所員警已在現場實施交通疏導，採取動線管制措施，目前維持雙向均可通行，並提醒用路人放慢車速、遵從警察指揮，以維護通行安全。

新莊分局表示，將持續與相關單位保持聯繫，確保修復作業順利進行，並視現場狀況適時調整交通疏導措施，全力維護市民行車安全。

