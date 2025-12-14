影/新莊民宅大火「少女葬身客廳」！肇因疑電線走火

今（14日）凌晨發生16歲少女在新北市新莊的家中遇到火災，逃不出去慘死在客廳的悲劇，讓當下還在外頭上夜班的保全爸爸得知噩耗痛不欲生，目前查出出事的初步原因是客廳電線走火。

火災現場。（圖 ／翻攝曾天柔臉書 ）

回顧整起在建中街16巷內發生的慘烈火警，據了解16歲的周姓少女跟59歲的父親一起住在這相依為命，是單親家庭，凌晨4點半事發時僅有周姓少女1人在家，擔任夜班保全的父親則是出去上班，她逃到客廳發現家中已經陷入火海，逃生無門因此被活活燒死慘成焦屍，警消破門衝入發現她已經氣絕多時，周父得知後迅速趕回來，看到愛女慘狀悲慟不已瞬間崩潰，令人看了為之不忍。

火災現場。（圖 ／民眾謝承恩提供 ）

新北市消防局第二大隊的大隊長曾天柔也在臉書PO文表示，消防人員、車輛到達時已全面燃燒，滅火及搜索小組當下迅速破門入室搶救，同時其餘支援單位也往上救援，「共疏散帶出15名待援民眾，但最終遺憾還是發生。RIP，妹妹抱歉，我們盡力了。我們會繼續加油，用全力守護每位市民。」而目前起火原因初步鑑定結果也曝光，疑似是客廳的電線短路走火，奪去一條寶貴生命。

火災現場。（圖 ／翻攝愛新莊我是新莊人，由民眾 林稔晨拍攝）

火災現場。（圖 ／翻攝愛新莊我是新莊人，由民眾 林稔晨拍攝）

火災現場。（圖 ／翻攝愛新莊我是新莊人，由民眾 林稔晨拍攝）

火災現場。（圖 ／翻攝愛新莊我是新莊人，由民眾陳淑美 拍攝）

火災現場。（圖 ／翻攝畫面 ）

