影/新莊男不滿妹妹遭男友家暴 談判破裂持刀砍人後自首
新北市新莊區15日上午8時許，中平路巷內某社區發生一起砍人案。26歲余姓男子因不滿24歲妹妹，多次遭無業的24歲李姓男友施暴，約對方到自家附近談判，過程中爆發激烈口角，余男情緒失控，抽出預藏的西瓜刀朝李男手腳猛砍，造成李男雙腳與右手中刀倒地，犯案後的余男主動前往派出所自首。
據了解，余男因多次聽聞妹妹遭男友暴力相向，余男為了幫妹妹出氣，約李男在15日上午在自家附近談判，當天李男準時赴約，兩人僅交談數句便一言不合大打出手。余男突然拿出預先藏好的西瓜刀，一路追砍李男至巷內，李男雙腳及右手皆被砍傷，現場血跡斑斑，路過民眾見狀急忙報警。
余男見事跡敗露，犯案後約43分鐘，帶著凶刀前往附近派出所投案，一進派出所就向值班警員表示「我砍人了！」警方也同一時間也接獲勤指中心通報，隨即前往現場查看採證。救護車到場包紮後，將李男送往部立台北醫院救治，所幸無生命危險。
警方調查發現，余男妹妹與李男交往期間，並無任何家暴的報案紀錄，也未曾聲請保護令，因此並無正式家暴通報紀錄。儘管李男事後不願提出傷害告訴，但由於余男當街持刀砍人的行為，已觸法，警方依殺人未遂罪嫌，將余男移送新北地檢署偵辦，並依權責完成家暴通報程序，以保護被害人權益。
《中天關心您｜拒絕暴力行為，尊重身體自主權》
◆保護專線：113／110
◆反霸凌專線：0800-200-885
◆法律扶助基金會：02-412-8518
