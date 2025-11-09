影/新莊街頭追捕！通緝犯拒檢狂奔 警「快腿」迅速制伏

新北市新莊區警方於7日晚間進行例行巡邏時，發現一名39歲男子神情可疑，便上前盤查。豈料，該男子因為擔心自己是通緝犯的身分被攔查，於是虛心突然轉身逃跑，警方發現行徑可疑，於是雙方展開激烈的街頭追逐，警方迅速通報增援，並以優勢警力包圍逃犯，最終成功將其制伏並逮捕。

警員與通緝犯在街上狂奔追逐。（圖／翻攝畫面）

警方表示，事情發生於11月7日晚間8時許，地點位於新莊區四維路一帶（光華所轄區），當時該名男子在四維路附近的工地閒晃，尋找作案機會。巡邏的警員注意到他的可疑行為，遂上前進行身份盤查。然而，男子因心虛而試圖逃跑，展開了一場街頭追逐。

廣告 廣告

警方 巡邏的警員注意到他的可疑行為，遂上前進行身份盤查 。（圖／翻攝畫面）

警方指出，隨即迅速通報增援，畫面中可以看到，最後以優勢警力包圍嫌疑犯。儘管該男子試圖掙扎脫逃，但最終還是被警方以「快腿」追上並制伏。經查證，該名男子正是新北地方法院通緝的竊盜嫌犯，隨後警方將他帶回派出所，依規定移送至新北地院歸案。

儘管該男子試圖掙扎脫逃，但最終還是被警方以「快腿」追上並制伏 。（圖／翻攝畫面）

延伸閱讀

台東爆「晚輩持刀砍長輩」人倫慘劇！「頭部重創」搶救中

影/抓交替？國道「雙屍掛車頭」隔日「大車方向盤鎖死翻覆」

影/台南驚見碾米廠大火！黑煙「狂竄包圍」1人緊急送醫