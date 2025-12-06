影／新莊轎車連環撞！駕駛命危急送醫 恐怖撞瞬曝光

新北市新莊區今（6）日下午13時許發生恐怖車禍。（圖／東森新聞）





新北市新莊區今（6）日下午13時許發生恐怖車禍，一輛自小客車自幸福路753巷停車場駛出時，不明原因先與機車及另一輛自小客車發生碰撞，再波及路邊停放的機車與自行車。事故造成3人送醫，其中自小客車駕駛一度OHCA，經急救後恢復心跳，但狀況仍不穩定。

51歲周男駕駛自小客車，在駛出停車場時，就發生事故，先撞上45歲楊姓女子的自小客車，並把載有40歲侯女和乘客的普重機車夾在兩車中間，原本以為車子會停下，沒想到下一個瞬間，周男駕駛的自小客車突又往前衝出，撞上路旁停放的機車與2輛自行車。

周姓駕駛、侯姓騎士及黃姓乘客3人均被送往部立臺北醫院救治。周男到院前呈OHCA，經搶救後恢復心跳，但仍需持續觀察；侯女與乘客黃女則為四肢輕微擦挫傷。楊女則未受傷。

警方已對侯女及楊女進行酒測，數值均為0；周男因傷勢無法酒測。初步檢查3車均未發現違禁品，亦無毒駕跡象。事故原因由新莊分局交通分隊進一步勘查採證、測繪釐清。

