影/新莊醉男晚間補習班外遊蕩嚇壞人 警強制管束帶回

新北市一名男子昨日晚間酒後在路邊遊蕩，由於地點位於補習班門口，民眾擔心出入學生安全報案求助，警方獲報到場勸離制止無效，對男子實施管束帶回派出所，待清醒後才讓他離開。

醉漢答非所為問員警「你誰」。（圖／翻攝畫面）

新莊警分局光華派出所昨（5）晚7時許接獲110通報，稱轄內四維路附近一間補習班前有一名醉漢在門口遊蕩，擔心學生出入會有危險，線上巡邏警力到場了解，發現一命謝姓男子（49歲)渾身酒氣明顯泥醉於路中車陣穿梭，有胡言亂語等脫序行為。

員警將醉漢管束帶回。（圖／翻攝畫面）

謝男醉到答非所問，甚至看到身穿制服的員警還大聲問「你誰！」經員警多次勸離與制止無效，顧及謝男自身及附近民眾與學生安全，於8時許對他實施管束載回派出所，直到9時許清醒後才讓他自行返家。

警方呼籲，民眾飲酒應適量並自制，切勿藉酒滋事或侵害他人權益。警方也將持續強化治安維護作為，確保民眾生活安全無虞。

