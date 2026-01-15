影/新莊驚見超兇女！行車糾紛竟「撞車圍毆」男駕駛

新北市新莊區近日發生一起行車糾紛事件，有位超兇的女駕駛，只因一輛車突然切入她行駛的車道差點撞到她，火大直接將對方撞停，接著夥同車上男友人圍毆該車的男駕駛。

事發現場。 （圖／警方提供）

新莊分局指出，全案是發生在去年（2025年）12月29日深夜11點左右，地點在富國路37號前，當時被打的男駕駛報案，警方接獲通報立即派丹鳳派出所警力趕往處理。

事發畫面。 （圖／警方提供）

員警抵達後，經查被打的男駕駛是現年37歲的蕭姓男子，當時開車在富國路上行駛時，被一輛車用刻意擦撞的方式攔下，女駕駛（後查為現年47歲易姓女子，以下簡稱易女）跟車上的男友人（後查為41歲陳姓，以下簡稱陳男）跑下車圍毆他，還用他車輛駕駛座旁的車門夾傷他，手段凶狠。

事發現場。 （圖／警方提供）

蕭男當下忍痛打電話報警，易女跟陳男見狀隨即上車逃逸，警方昨天下午5點48分通知易女到案說明並製作筆錄，並已查明其同車副駕陳男的聯絡方式，目前持續通知到案說明，釐清案情。

事發現場。 （圖／警方提供）

