影/新達山也下雪了！今晨急凍-4度 民眾樂嗨堆雪人

今（26）日受到大陸冷氣團影響，玉山北峰驚喜下雪成銀白世界，位於台中與新竹交界的新達山也出現降雪情形，當地氣溫約落在零下2度到4度左右，積雪約4公分。

新達山今天清晨出現降雪情形。（圖／民眾提供）

有民眾拍下畫面，指出新達山約在凌晨4點多左右開始降雪，直到早上7點多地面可見厚厚積雪約4公分，還在山屋外寫下「我愛新達」字樣，並在外頭桌子上堆起小雪人，相當可愛。

追雪民眾寫下「我愛新達」。（圖／民眾提供）

除了新達山降雪之外，玉山北峰今(26)日清晨6點28分至38分也出現降雪情形，玉山氣象站成銀白世界，一片白雪的景象美不勝收，讓人十分興奮。

新達山屋一帶積雪約4公分 。（圖／民眾提供）

