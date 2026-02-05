影/斷魂瞬間曝光！新莊孕婦騎車自摔「一屍兩命」家屬慟

昨（4日）晚間在新北市新莊區發生的女騎士自摔死亡車禍，死者頭、臉都重創，牙齒斷裂、左臂骨折送醫不治死狀悽慘，她還是位預產期下個月的孕婦，事發瞬間的監視器畫面也曝光。

車禍瞬間，王女的車突然傾倒，車體摩擦地面拖出長長一串火星。 （圖／民眾提供）

回顧全案，據新莊分局的調查，事發地點在環漢路二段上往三重方向，事發時間是昨晚6點，獲報該處有車禍後立刻派員會同救護人員趕往，後發現女騎士已經倒地昏迷不醒，現場檢傷發現頭、臉有多處撕裂傷，牙齒斷了多顆，左手臂也骨折，也當場沒有呼吸心跳，傷勢相當嚴重，但送醫搶救後仍在晚間7點50分宣告不治，經查她27歲、姓王，竟然是位預產期在下個月的準媽媽。

車禍現場。 （圖／警方提供）

家屬對此悲痛不已，警方調閱監視器查出她當下往三重方向騎行時，先是自撞路緣石後再撞擊路旁燈桿，機車滑行約20餘公尺停下，人也噴飛撞摔倒倒地，車輛傾倒高速磨擦地面，拖出一長串火星的畫面相當驚悚，醫院抽血報告後來也出爐，她並未酒駕或毒駕，身上跟車上也沒有違禁品，目前持續調閱相關監視器畫面釐清事發的原因，全案排定今天下午2點20在板橋殯儀館相驗，家屬也徵求其他路過駕駛的行車紀錄器協助釐清真相。

車禍現場。 （圖／警方提供）

車禍現場。 （圖／警方提供）

車禍現場。 （圖／警方提供）

車禍現場。 （圖／警方提供）

車禍現場。 （圖／警方提供）

