影／旅美女作家杜麗玉推新作《心畫》 書寫50年代女性的生命底色

旅美女作家杜麗玉表示，這本書《心畫》所描寫的是屬於她那個年代，也就是1950年至1959年出生、俗稱「四年級生」女性的故事。

【互傳媒／記者 林明佑／台中 報導】旅美女作家杜麗玉近日推出第六本新作《心畫》，以筆記錄20位出生於1950年代、來自不同領域的女性生命故事，呈現她們在變動年代中所展現的韌性與光芒。杜麗玉表示，這些俗稱「四年級生」的女性，是戰後台灣最幸運的一代，在社會起飛、科技興盛的新局中，只要願意努力，便能創造無限可能。

《心畫》以女性視角書寫時代，她描繪的並非宏大歷史，而是包含愛情起伏、家庭責任與個人成長的細膩情感。書名「心畫」源於她對人物的感受方式，像畫家般觀察一個人的底色、性情與面對人生的角度，用「內心的畫筆」刻畫每段故事。杜麗玉也在書中留下自己的「心靈自畫像」，以紫色象徵人生不必非黑即白，而是融合、包容與溫柔力量。

談到書名《心畫》，杜麗玉解釋，她對生命中遇到的每個人，都有一種立體而鮮明的感受，就像在心裡為他們畫下一幅畫。創作時，用內心的畫筆刻畫她們的故事。

現年70歲的杜麗玉，總以浪漫紫色為標誌，是朋友眼中充滿趣味的女子。她熱愛追劇、追星、旅行與寫作，生活方式自在豐富。旅居美國的二十多年，她投入推廣華文教育，創立中文學校、編寫教材、培訓師資、成立文教基金會，並曾受任為聯合國教科文組織（UNESCO）舞蹈委員會年度慈善活動「文學與教育大使」。因文筆細膩，她在華人社群中也具相當知名度。

許多人以為她喜歡紫色，是因為紫色帶有浪漫、小女孩的氣息，杜麗玉說，真正的原因是：她不喜歡黑白分明的極端，人生也不是非黑即白。紫色是藍與紅的融合，象徵變化與包容，因此更貼近她的人生觀。

除了對文學與教育的投入，杜麗玉亦擁有一顆「少女心」，她喜歡的偶像包括陳曉、劉宇寧，前陣子還遠赴上海連看兩場演唱會。因欣賞劉宇寧，她花三週時間完成大型劇本《戲夢人生》，並透過粉絲團轉交給偶像，展現純粹而熱切的追星能量。

旅行也是她生活的一部分。剛結束歐洲旅程的杜麗玉，與平均年齡近75歲的團友同行，因風趣、細心又博學，被團員們暱稱為「團寵」，旅途中笑聲不斷。

無論在寫作、教育或日常生活中，杜麗玉始終選擇以光亮的一面看待世界。她說，小說中較少描寫人性的黑暗，是因為「挖掘善意比描寫陰影更有意義」，她希望透過《心畫》中每位女性的故事，帶領讀者在多變的人生裡，看見柔軟、勇氣與智慧。