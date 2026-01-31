影/旅美貓熊丫丫返陸2年 增20kg「判若兩熊」吃播畫面曝

曾旅居美國的雌性大貓熊丫丫返回大陸2年多。北京動物園近日公布丫丫的最新影片，這隻超高齡貓熊，體重已從剛返陸時的75公斤增至95公斤，體況評分從2分躍升至4分（滿分5分），獸醫評估其體重處於老年貓熊理想區間，各項身體機能良好。

北京動物園公布丫丫的「吃播」畫面。（圖／翻攝微博@北京動物園微博）

根據陸媒《快科技》，影片畫面可見，丫丫已擺脫瘦骨嶙峋的模樣，如今毛色烏黑發亮，體態圓潤，被暱稱為「西直門長公主」。

丫丫出生於2000年8月3日，2003年4月時不到3歲時，作為中美共同保護和研究大貓熊計畫的一部分，與另一隻雄性大貓熊「樂樂」從北京出發，經長途飛行抵達美國田納西州的孟菲斯動物園（Memphis Zoo），開始長達20年的旅居生活。

廣告 廣告

丫丫為超高齡長壽貓熊。（圖／翻攝微博@北京動物園微博）

2021年1月20日，有網友爆料稱動物園疑似對丫丫和樂樂照料不周，導致丫丫出現瘦骨嶙峋、毛髮乾枯等問題，還被指出現嚴重刻板行為及所謂「季節性皮膚病、脫毛」等狀況，引發大陸網友高度關注。2023年4月，在美國待了20年的丫丫踏上返回大陸的路程，並被安置在北京動物園。

丫丫剛返回大陸時的模樣。（圖／中天新聞）

丫丫已屆26歲高齡，相當於人類80至85歲，屬於超高齡長壽老年貓熊。牠目前與知名的「越獄份子」大貓熊萌蘭相鄰而居，在動物園安享晚年生活。

延伸閱讀

「中天重返52台條款」三讀通過！盧秀燕：民主國家應捍衛媒體言論自由

1.25兆軍購案 盧秀燕：有必要適當增加國防支出

台中母餵藥害2兒亡憾事 盧秀燕：感到非常沉重與不捨