影/旅行社業務竟是偷拍慣犯 躲商辦大樓廁所遭活逮

台北市警方破獲一起偷拍案，一名男子日前躲在中山區一棟商辦大樓廁所內偷拍，遭被害人當場活逮報案，警方到場檢視男子手機發現大量不雅偷拍畫面，當場將他逮捕依法送辦。

男子躲商辦大樓廁所偷拍遭活逮。（圖／翻攝畫面）

北市中山警分局長春路派出所11月28日晚間6時50分許接獲110報案，有民眾稱在長春路某棟商辦大樓，一名男子疑似偷拍從女廁走出來員警趕赴現場了解，報案人稱10歲大女兒上廁所遭偷拍，後來即發現男子從廁所走出來。

被害人父親請附近4名熱心民眾協助攔下疑似偷拍男子，經員警檢視嫌犯林姓男子（25歲）手機內影像，發現手機內除了拍攝被害女童如廁畫面外，還有大量不明女子的不雅畫面，警方在確認後當場逮捕林男。

廣告 廣告

經查，林男為旅行社業務人員，應訊時供稱自己利用下班或者外出逛街時，隨機查看公共女廁，若是疏於管理便會趁機偷拍，偷拍畫面都是個人收藏，警訊後依妨害性隱私、兒少性剝削等罪移送台北地檢署偵辦，案經檢方複訊後聲押獲准。

延伸閱讀

觀光署核准76家旅行社停業解散 近3個月暴增19家

太扯！跟團遊韓濟州島「購物站買太少」遭導遊訓：讓我很丟臉！

普發現金倒數！旅行社推「萬元放大術」 國旅估飆30％