影/旗山酒駕連撞2人！單親媽碎裂命危 惡男是「廟二代」

高雄旗山一名曾姓男子，近日酒駕還無照駕駛，把一位25歲機車行女員工撞碎下半身，導致對方目前還在醫院搶救，接著肇逃又撞傷1女後被逮，目前已遭羈押，他「廟二代」的身分跟酒駕黑歷史也都被曝光。

事發瞬間畫面。（圖／中天新聞）

車行監視器畫面中顯示，當時這名女員工正蹲在地上專心修機車，慘遭39歲曾男駕車毫無減速攔腰撞上，她當場噴飛，在半空中翻轉360度後重摔倒地、痛苦哀嚎，車行老闆目睹全程趕緊報案，警消趕來將她送醫，急診檢傷發現她骨盆碎裂，雙腿扭曲變形，「下半身」幾乎全被撞碎，目前還在醫院搶救，而曾男肇事後竟開車逃逸，途中在附近的清水路段又撞傷一位盧姓女機車騎士，最後1小時後在杉林區山仙路上落網，警方一檢測他酒精濃度高達每公升0.69毫克，當場逮人扣車。

曾男肇逃途中又撞傷一名盧姓女騎士。（圖／翻攝畫面）

而曾男的身分也曝光，是一處私人宮廟的宮主，接手父親的「事業」繼續經營，是個「廟二代」，也是地方上的問題人物，1個月前因為酒駕撞傷警察，駕照被吊銷，沒想到竟然又酒駕上路肇事撞傷人，離譜的是他開車前竟然在家附近先打傷2名弱勢女子，然後隨機亂砸他人住家。

警方偵訊後，將涉嫌酒後駕車公共危險、肇事逃逸致人受傷等罪的曾男，移送橋頭地檢署偵辦，隨後檢方也提聲押並火速被法官裁准，曾男被送進看守所，重傷女員工的老闆難過地表示她平時工作勤奮認真，「家境真的很辛苦，是單親又是家裡支柱！」沒想到卻被這種敗類毀掉一生。

《中天關心您｜喝酒不開車！未滿18歲禁止飲酒，飲酒過多有害健康》

