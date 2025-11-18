影/日住宅區夜竄惡火！超10棟建物狂燒3小時 死傷不明

記者高珞曦／綜合報導

日本大分市佐賀關地區18日發生大規模火災，據悉已波及至少10棟建築物，消防單位出動約20輛消防車救火，目前撤離超過100位居民，另傳1人失聯，尚不清楚確切受困或死傷數字。

日本大分市佐賀關的住宅區18日傍晚發生大火，火勢已延燒3小時卻仍無法完全撲滅。（圖／NTV）

綜合日媒報導，當地時間18日傍晚5時45分許（台灣時間下午4時40分許），大分市佐賀關漁港附近1處住宅區發生火警，不少居民陸續向119通報「家裡燒起來了」，消防單位前後派出將近20輛消防車與大量人力趕赴救援。

現場畫面可見有建築物燒得只剩骨架。（圖／NTV）

現場畫面可見火光沖天，大火幾乎照亮夜空，火勢不斷擴大，據報已蔓延至10餘棟建築物，警方緊急撤離超過100位民眾，當地也開設避難中心容留避難者。目前有關單位仍在滅火，具體傷亡數字或受困人數還不清楚，《NHK》報導指出，警方持續嘗試聯絡該區1位居民，目前該民眾暫列為失聯人口。

廣告 廣告

目擊者表示火勢迅速蔓延到四周，附近山坡雖非荒地仍難逃火舌攻擊。（圖／NTV）

《NHK》報導也提到，現場1名70多歲的老人表示，當地時間18日晚間6時許，他看到山坡出現火焰，火勢被風越吹越旺，接著1處接著1處燒起來，由於周圍大多是木質建物，火災一發不可收拾，幸好他們全家已經全數撤出。

另1名30多歲的男子則說，事發當下風力不小，現場又有很多老舊木屋，他拍攝完事發畫面就聽見爆炸聲，推測可能是住宅內的煤氣罐引燃爆炸，且火勢蔓延到佐賀關漁港後面的山坡，恐怕會增加滅火的困難度。

延伸閱讀

台積電美國製造短期獲利壓力湧現 「轉骨湯」見效關鍵日期曝光！

影/醫學革命！心臟3D列印、微奈米機器人亮相深圳高交會

驚！熊闖秋田AEON「巡店2hrs」被射殺 大學推「熊出沒預測地圖」