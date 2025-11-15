影/日公寓傳火警...疑住戶煮蛋不慎釀災 消防員救人反遭踹落

日本大阪當地時間14日上午7點左右發生一起公寓火警，東淀川區相川一棟公寓的女性住戶疑因煮蛋不慎引發火災，警消到場後，該名女子已被大火困在陽台，救援過程不但一名消防員摔落梯子，女子也從二樓陽台跌落受到輕傷。

日本大阪一處公寓發生火警，疑女住戶煮蛋釀災。（示意圖／PIXABAY）

據日媒報導，警方消息指，這起火災起於一棟四層鋼筋混凝土建築二樓的房間。消防局出動22輛消防車，約兩小時後將火勢撲滅。

從網路上流傳的目擊影片顯示，引發火警的女性住戶疑因過度驚嚇，蜷縮在陽台欄杆上。消防員架起梯子爬上救援，但女子卻極度不配合，手腳並用推拒消防員，最後使得一名消防員被推下梯子摔落地面，而女子最後也自行從陽台上跳下，腿部和下巴受傷，已被送往醫院。

該名女子稱，火災發生時她正在煮雞蛋。警方正在調查火災是否因某種原因引燃了周圍區域。

