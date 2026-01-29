（影）日公布模擬導彈攻擊054B中艦影片! 北京氣跳腳大罵：狗膽包天!

[Newtalk新聞] 日本防衛省近日發布了一段模擬影片，展示其研發中、射程達 1,000 公里的改進型「12 式反艦飛彈」如何模擬命中中國軍艦。此舉不僅讓《央視》痛批「狗膽包天」，也讓許多軍事評論者紛紛發布評論文章，批評日本與其他「跟風國家」的挑釁行為。





據「超感科學」影片分析，日方在畫面中攻擊的目標，擁有鮮明外型特徵，正是中國海軍新一代「054B 型遠洋護衛艦」。日方看準 054B 作為未來航母編隊「反潛與消息協同底座」的關鍵地位，意圖透過打擊該艦來癱瘓中國艦隊的神經末梢。

遵義艦，是中國人民解放軍海軍現役的第四代055型飛彈驅逐艦。 圖：翻攝自騰訊視頻





影片提到，不只日本自衛隊，瑞典薩博集團（Saab）與美國洛克希德馬丁（Lockheed Martin）也發布軍武宣傳片，影片中的模擬對象分別是 052D 型驅逐艦——畫面甚至能清晰辨認出舷號 172 的「昆明艦」，以及 055 型萬噸大驅防空防禦中樞—— 107 「遵義艦」。





「超感科學」指出，這種「精確到舷號」的行銷手段，變相反映出西方已承認中國已坐在博弈的「主桌中央」，並試圖透過低成本飛彈的「數量海」，誘使中國消耗高價的神盾攔截彈，實施一場針對神盾體系的「成本陷阱」消耗戰。





日本防衛大臣小泉進次郎 2025 年 11 月視察了宮古島後備基地、石垣駐軍和與那國駐軍。 圖：翻攝自 X@防衛省·自衛隊





除了宣傳挑釁，「楊門灼見」指出，日本防衛大臣小泉進次郎 11 月親自登上距離台灣僅 110 公里的與那國島，以及 270 公里的石垣島。日方雖然宣稱是「防禦需要」，但擺明是為武力介入台海做準備。





這款改進型 12 式反艦飛彈極大機率將部署在這些最前線據點，配合首相高市早苗堅不撤回的「台海有事論」，也代表日本已突破「專守防衛」底線，正研究「先發制人」打第一槍的能力。





日本展示「12 式反艦飛彈」的「螺旋機動」突防技術（即飛彈末端橫向畫圈以躲避攔截）。 圖：翻攝自 X影片





面對日本展示的「螺旋機動」突防技術（即飛彈末端橫向畫圈以躲避攔截），「楊門灼見」強調，中方早已準備好預案。雖然日本飛彈能機動，但本質上仍未突破亞音速瓶頸，留給防空系統的反應時間極長。





反觀中國軍備手握反導利器「紅旗-26」，末端攔截速度達 10 馬赫，能以「子彈打子彈」的高效方式摧毀目標。若是搭配衛星癱瘓敵方的偵察系統與雷達鎖定，「楊門灼見」斷言，中國有能力在日本出手的一刻迅速狙擊。

