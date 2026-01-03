影/日參議員石平訪台遭陸嗆「敗類」 張延廷：他對台有何貢獻？

日本維新會華裔參議員石平，宣布將於今年訪問台灣，日前遭大陸外交部怒嗆是「敗類」，退將張延廷認為，石平所謂「挺台」說法在客觀性、科學性與邏輯性仍有不足，台灣政府不宜過度放大。

退將張延廷。（圖／翻攝《全球大視野》）

張延廷在中天節目《全球大視野》表示，任何嚴肅的國際與安全議題，都應建立在完整的方法論、知識論與資料基礎之上，「不能胡說亂講，更不能只選擇性發言」，否則容易走向偏鋒。他直言，「一旦走偏鋒，就會讓人感覺是在用情緒說話，而不是用專業分析。」

對於石平相關言論是否對台灣有實質助益，張延廷持保留態度，「看不到他對台灣國防、區域安全或國際處境有任何實質貢獻」，也未見其推動台灣加入區域組織或聯合國體系的具體作為。

他進一步指出，若台灣政府過度將此類言論「捧為上賓」，反而對長期默默付出的國軍官兵不公平，「他們才是真正努力、卻往往成為平凡無名英雄的人。」

現年63歲的石平原籍大陸四川省成都市，畢業於北京大學哲學系，1988年4月赴日本留學，取得神戶大學教育學研究科碩士、文化學研究科博士學位，2007年歸化日本籍，後擔任拓殖大學客座教授，2025年7月當選日本政黨維新會不分區參議院議員。

