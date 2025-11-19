影/日大分暗夜惡火！多達170戶慘遭祝融 1老翁失聯
日本九州大分縣當地時間18日晚間爆發一場大規模火災，火勢直至19日上午仍在持續延燒，已造成大分市至少170戶住宅受損，迫使百餘人緊急疏散。日本消防災害管理廳表示，一名70多歲老翁目前下落不明，當局正全力搶救並尋找失聯者。
大分市位於日本南部九州，這場火災於18日晚間在強風助長下，從大分市一處漁港附近開始蔓延，隨後擴散至附近森林地區。此次火災規模之大令當地居民措手不及。
一名當地居民向日本共同社表示，由於火勢「一眨眼就蔓延開來」，她只能迅速逃離，甚至來不及帶走許多個人財物。這凸顯了此次火災蔓延速度之快，以及對當地居民造成的嚴重威脅。
截至目前，日本消防單位仍在全力撲滅這場失控的火災。當局尚未公布火災起因，但初步調查顯示強風可能是火勢迅速擴大的主要原因。此次災情嚴重，除了大量住宅受損外，還有森林區域遭到波及，環境損失預計相當可觀。
當地政府已設立臨時避難所安置受災民眾，並持續監控火勢發展。由於風勢仍強，消防人員面臨極大挑戰，當局呼籲民眾配合疏散指示，確保人身安全。
