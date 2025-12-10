影/日戰機若「被鎖定」下場慘？栗正傑：30年老飛機「難反制」

中日軍機「雷達照射」事件各說各話，持續發酵，退將栗正傑表示，日本F-15J戰機為服役逾30年，雷達性能與飛彈射程皆不及大陸殲-15，因此若遭鎖定，日機「幾乎沒有反制能力」。

退將栗正傑。（圖／翻攝《全球大視野》）

栗正傑在中天節目《全球大視野》表示，事件發生時，大陸遼寧艦航母戰鬥群正經宮古海峽北上，距日本本州東側海域不遠；而美國原部署於橫須賀的華盛頓號航母，則提前離開母港，避免與遼寧艦形成「面對面」的尷尬局面。他認為，這顯示中美間可能已有溝通，美方選擇退到一旁，不願讓情勢升級。

在空中交鋒部分，栗正傑說，日本F-15J戰機為服役逾30年的老舊機型，雷達性能與飛彈射程皆不及解放軍殲-15，因此若遭鎖定，日機幾乎沒有反制能力，這也是日本方面強烈抗議的背景之一。

此外，栗正傑表示，這次事件不排除日本「接近挑釁」，他認為，高市早苗因「台灣有事」言論引發北京強烈反彈，她在國內民意高漲的情況下，無法收回談話，只能尋求「轉移焦點」，而日本戰機接近遼寧艦航母戰鬥群，可能是其中一環。

