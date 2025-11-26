影/日本備戰全面鋪開？陸官媒示警、科企發布新導彈模擬攻日片

中日關係惡化，大陸鷹派官媒《環球時報》發文痛批日本軍國主義「還魂」，「戰爭準備」正全面鋪開。與此同時，四川凌空天行科技發布「馭空戟1000」（YKJ1000）高超音速導彈，宣傳片中模擬攻擊美國航母艦隊及日本多個城市，引發高度關注。

凌空天行科技發布「馭空戟1000」高超音速導彈。（圖／翻攝IT之家）

據《IT之家》報導，四川凌空天行科技有限公司曾於今年1月發布「云行」超音速飛機「竄天石猴」及「筋斗雲JINDOU-400S」超音速飛機發動機，如今該公司已「跨界」進入導彈領域。「馭空戟1000」高超音速導彈支援500至1300公里射程、5至7馬赫飛行速度，並具有360秒動力巡航時間，可通過陸基發射車部署，專門針對海上移動平台和各類艦艇進行精準打擊。

該公司25日發布宣傳影片顯示，「馭空戟1000」組裝後猶如貨櫃，具有偽裝效果，可在公路運輸，並展示攻擊美軍「福特」號核動力航母艦隊時，擁有自動識別目標、主動躲開威脅等智慧特性。片尾更出現日本地形圖，模擬至少八枚「馭空戟1000」高速飛向日本的場景，攻擊目標包括名古屋等多個城市。

「馭空戟1000」宣傳片尾模擬攻擊日本多城市。（圖／翻攝IT之家）

值得注意的是，此次「馭空戟1000」高超音速導彈的發布，正值中日關係緊張之際。《環球時報》26日發表文章《國際社會警惕日本軍國主義「還魂」》，請專家解讀，日本解禁集體自衛權後，如何進一步擴軍備武，加速推動日本列島向「戰爭化列島」轉型。

清華大學國際關係學系教授劉江永分析指出，「在國內部署、輿論引導、產業轉型等多個層面，日本的『戰爭準備』正全面鋪開」。包括在琉球群島部署進攻性飛彈基地、在本土擴建F-35戰機基地與彈藥庫、部分防衛費用投入「安全韌性」建設，研發「萬能型血漿」、制定細化至「戰俘處理」的戰時法律，並長期借釣魚島問題在國內進行「洗腦式」宣傳，推動企業向「軍工主導型」轉型，甚至已實現F-35戰機零件向美國返銷。

中國社會科學院日本研究所外交研究室副主任、副研究員常思純則表示，除了自身由守轉攻外，日本也在推進與美國的軍事一體化，謀求將行動範圍從本土及週邊拓展至「全球常態化部署」。日本自衛隊今年成立統合作戰司令部，推動建構日美聯合指揮體系，同時修改《防衛裝備轉移三原則》，強化雙方在防衛設備開發、生產、維護上的合作。

