影/日本各地熊襲頻傳 高中體育館驚現熊「爬網搖晃」
日本全國各地出現頻繁的熊襲事件，原本應該生活在山上的熊，近來突然不斷朝人類生活圈逼近，不少學校也都有熊出沒的情形。山形縣一名學生更拍下一頭熊出現在一所高中的室內體育館中攀爬，畫面令人傻眼。
據日媒報導，29日上午，山形市一所私立高中的棒球隊室內訓練場出現一頭熊，牠爬上離地數公尺高的地方，似乎正沿著網子移動。一名棒球部的學生拍下這段畫面，很快便在社群上瘋傳。
同一天，附近另一所小學也傳出有熊出沒，市政府警告民眾注意安全，因為這很可能是同一頭熊。
另外，在山形縣南陽市的赤湯小學，則是有熊將玻璃門撞破，受驚後的熊四處逃竄。校方隨即宣布暫時關閉校園，以確保安全。
福井縣勝山市29日上午9點左右，有人在一家幼兒園附近發現了兩隻成年熊。幼兒園園長說，他在幼兒園與熊「正面相遇」，「牠四肢著地，大叫了一聲，好像要撲到我們身上。幸好有圍欄，牠才沒攻擊到我們。我們趕緊拼命逃跑，真是太可怕了。 」
縣府派出一支無人機小組從空中進行搜索，稍晚就將二頭熊擊斃。
至於為什麼熊會頻繁出現在學校周邊？據岩手大學副教授山內的說法，校園綠樹成蔭，是熊理想的藏身處。他也提醒如果在學校附近發現熊，請務必封鎖該區域，並在天黑前回家。日本文部科學省也宣布計劃最早於本月發布通知，呼籲各校將熊類應對措施納入「危機管理手冊」。
