影/日本在亞洲其實「沒朋友」？張延廷：根本戰略錯誤

日本首相高市早苗「台灣有事」言論引發中日關係危機，事件持續發酵，退將張延廷表示，日本19世紀末提出「脫亞入歐」後，逐漸遠離亞洲鄰國，導致其在東亞地區「幾乎沒有朋友」。

退將張延廷。（圖/翻攝《全球大視野》）

張延廷在中天節目《全球大視野》表示，日本雖是全球第三大經濟體，但外交地位未能等比例提升，是因為「長期戰略方向失誤」，他指出，日本戰後受《和平憲法》第九條限制，無法擁有具攻擊性的武裝力量，「至今仍不是一般意義上的正常國家」。

此外，日本外交政策「重歐輕亞」，導致與亞洲「沒朋友」，「跟英國跟德國跟法國那麽遠，關係能夠多有多好？所以他整個的外交戰略是錯誤的。遠親不如近鄰，應該把亞洲經營好，但他沒有這樣做，所以他整個的外交戰略一直持續下去，一直錯誤。」

廣告 廣告

在比較區域國家時，張延廷舉例新加坡採取「中立且彈性」的外交模式，即軍事倚賴美國，但在經貿與區域關係上，與中國大陸保持良好互動，並在兩岸問題上採取中立立場，意圖降低區域緊張。張延廷嘆，日本經濟實力強、人民勤奮，「但若戰略方向根本錯誤，再多努力也難以彌補。」

延伸閱讀

日職/樂天砸錢了！傳2年約網羅前田健太加盟 近日官宣

MLB/紅襪重磅交易補強先發輪值 紅雀幫貼2千萬美元

WBC/何時向國家隊報到？使用說明書？ 大谷翔平首發聲