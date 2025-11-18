影／日本攝影師熊本街頭捕獲野生小迪！ 得知她是啦啦隊、前AKB成員反應超驚訝





[FTNN新聞網]影音中心／孫睿瑜

日本攝影部落客 Shiro 經常在街頭尋找模特兒進行街頭拍攝，並將作品分享到社群上。日前她在熊本街頭巧遇 Passion Sisters 啦啦隊女孩「小迪」冼迪琦，影片也獲得了大量台、港網友回響。影片中小迪起初婉拒部落客的拍攝，在經過一番聊天介紹後，才答應讓他拍攝。而經過網友介紹後，Shiro 才發現小迪的是人氣啦啦隊成員，甚至曾是日本國民女團 AKB48 姐妹團的一員，讓他相當驚訝。他表示，真的只是在路上巧遇，看到帳號後真的大吃一驚。也指出：「雖然不知道對方是名人，但能見到他還是很開心！」

日本攝影師 Shiro 在熊本街頭巧遇小迪，得知她是藝人後反應超驚訝。（圖／ IG：0102shiro





