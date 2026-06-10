影／日本有馬溫泉大火「旅館急疏散」 神社3建築被燒毀
日本三大古湯之一、有千年歷史的「有馬溫泉」，昨（9）日晚間驚傳境內的神社發生火災，3棟建築物被燒毀，8旬神社宮司夫婦受輕傷送醫。由於事發地離溫泉街的旅館很近，當時引發不小騷動，有旅館擔心延燒風險，緊急將住客集中大廳避難。事發約5小時後滅火完成，詳細起火原因仍待調查。
有馬溫泉街住客報案：山上起火了
綜合日媒報導，警消在昨日晚間9時半許，陸續接獲有馬溫泉街旅館的住客報案，表示山上起火了，消防立刻出動21台消防車前往現場，確認為半山腰的有馬稻荷神社發生火災，不過由於現場有200個階梯，增加滅火難度，火勢約在5小時後才撲滅。
神社3建物遭焚毀 老夫婦受傷
當時神社內有8旬宮司夫婦，2人頭、臉等處有燒傷，被送往醫院治療，所幸沒有生命危險，燃燒面積則為宮司夫婦自宅200平方公尺、社務所150平方公尺及倉庫30平方公尺，3棟建物全數燒毀。詳細起火原因仍待調查。
溫泉街旅館急避難
據了解，火災現場附近就是有馬溫泉旅館林立的街區，當時引發一些騷動，飯店The Grand Resort Princes Arima（ザ グランリゾート プリンセス有馬）總經理畑壽樹表示，在得知有延燒的風險後，立刻廣播將住客集中到大廳，並依序引導旅客避難。
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