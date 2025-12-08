(影)日本深夜7.6地震最大震度6強發布海嘯警報！北海道撤離3650人

[Newtalk新聞] 日本青森縣東方外海今（8）天晚間11點15分（台北時間10點15分）發生規模7.6地震，震源深度50公里，青森縣八戶市觀測到最大震度6強。北海道太平洋沿海中部等地區發布海嘯警報，預測高度3公尺。北海道太平洋沿岸東部發布高度1公尺的海嘯注意報，並向沿岸地區2024戶、3650人發布避難指示。





綜合日本媒體報導，日本青森縣外海今天晚間10點15分發生規模7.6地震，震源深度50公里日本氣象廳測報資料顯示，這次地震最大震度6強在青森縣，鄰近的北海道及岩手縣震度則達到5強，甚至連東京都、神奈川縣、長野縣、靜岡縣等地震度也達到2至3，日本政府迅速啟動最高層級應對。

日本政府於晚間10點16分在首相官邸的危機管理中心設置官邸對策室，全力掌握災情與海嘯動態，並與地方政府保持密切聯繫，隨時發布最新防災資訊。由於地震規模大、震源深度淺，可能引發海嘯，日本氣象廳已針對青森、北海道部分沿海地區發布海嘯警報與注意報，提醒民眾務必迅速撤離。海嘯高度預估正在更新，官方呼籲「絕對不要靠近海邊」。





日本氣象廳針對北海道、青森縣、岩手縣發布3公尺海嘯警報、針對宮城縣、福島縣發布1公尺海嘯警報。北海道日高的新冠町因發布海嘯警報，晚間10點27分緊急向沿岸地區2024戶、3650人發布避難指示。目前為止，町內尚未確認有任何災情，相關單位仍在持續蒐集資訊。







