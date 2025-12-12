影／日本熊果真不冬眠！ 滑雪被熊追、冬眠偷住民宅下

長野縣白馬47滑雪場，近日驚現黑熊追逐滑雪遊客。（示意圖／Pexels）





近日準備前往日本滑雪的旅客得格外注意安全。台灣人也常造訪的長野縣白馬47滑雪場，近日驚現黑熊追逐滑雪遊客，所幸當事人技術純熟，成功脫困。另外在新潟縣，也發現黑熊竟藏匿在民宅地板下，引發當地居民擔憂。

日本長野縣白馬47滑雪場，一名男子使用360度相機記錄滑行情況。起滑約40秒後，男子左前方突然出現黑影，下一秒便清楚看到一頭黑熊正往他方向靠近，似乎有追擊意圖。男子驚覺異狀後立即加速下滑，沿斜坡快速俯衝才順利甩開黑熊，驚險過程讓他心有餘悸，直呼四目交接的瞬間令人嚇破膽。

白馬47是國際知名雪場，也曾作為冬季奧運比賽場地，如今卻因黑熊出沒，引發遊客高度關注。專家指出，今年多地已出現黑熊冬眠異常的情形，加上食物不足，恐讓熊類更頻繁靠近人類活動範圍。

而在新潟縣加茂市，一戶民宅更意外發現小黑熊躲藏在房屋地板下。拍攝畫面可見，小熊體長約六十五公分，縮在僅四十公分高的狹窄空間內，疑似將此處當作冬眠地。附近地面散落遭啃食的石榴，居民也曾目擊小熊爬上石榴樹覓食。

獵友會接報後到場設置捕熊箱，小熊不久便進入陷阱並被成功捕獲。獵友會推測，小熊可能與母熊走失，才會在民宅中尋找棲身地，也顯示近年熊類數量增加，原本的自然洞穴不足，使得它們被迫接近人類生活區。

日本各地近期頻傳黑熊活動案例，學者指出，熊類逐漸適應無冬眠的新世代行為，人熊共存將成為日本必須面對的新課題。

