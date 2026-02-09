影/日本自民黨創紀錄勝選 郭正亮警告國民黨：小心美方背後施壓

日本眾議院改選結果出爐，首相高市早苗（Sanae Takaichi）領導的自民黨取得316席，創下該黨史上最高紀錄，執政聯盟拿下3分之2席次，投票率約為56%。最大在野黨立憲民主黨與公明黨組成的中道改革聯盟則減少至49席，共同代表野田佳彥（Yoshihiko Noda）與齊藤鐵夫（Tetsuo Saito）在慘敗後引咎辭職。前立委郭正亮指出，高市在選舉時就把「台灣有事」解釋為撤僑，採取後退觀望態度，且台灣年輕人比較沒那麼反中。

前立委郭正亮。（圖／中天新聞）

廣告 廣告

郭正亮今（9）日在《大新聞大爆卦》節目表示，抗中當然使得很多日本年輕人出來投票，但台灣的年輕人並沒有一面倒抗中，跟日本不一樣。台灣年輕人也有支持民眾黨的、也有支持國民黨的，賴清德在30歲以下的年輕人沒有得分，這族群目前反而對中國大陸沒有敵意，因為他們也認為可以去那邊走走看看、找找機會。最抗中的是30到40歲，簡單講就是太陽花那一代，抗中就非常明顯，支持民進黨。

郭正亮強調，台灣跟日本真的不一樣，因為日本人不會說他要去中國大陸發展，日本人基本上不移民了，就是守著日本這塊土地，他們的理解是中國大陸打壓日本太兇，這點在日本的年輕人比較明顯，這是這幾年把抗中、親美打到唯一訴求的一次選舉。郭正亮認為，高市的勝選背後一定有美國的力量，高市在抗中上並沒有得到太多分數，而是親美。

郭正亮指出，但高市不太可能叫川普（Donald John Trump）去支持「台灣有事，日本有事」，因為在選舉期間，她這一點也在後退，解釋成撤僑，所以他不認為她敢碰這一點。高市現在是在觀望，不會定調或背書。高市現在是希望中國大陸看到她贏了3分之2席次，能改變立場，來跟她好好談一談。

日本首相高市早苗。（圖／路透）

郭正亮問道，野田佳彥跟齊藤鐵夫兩人都辭職了，而他們從頭到尾都不敢挑戰「台灣有事，日本有事」也不敢講中國政策，這樣怎麼選？郭正亮認為，這便使得選民認為在野黨沒有甚麼主張，但高市卻主張鮮明。高市早苗擺明了比在野黨還抗中、親美。

對於日本選後對台灣的政治情勢影響，郭正亮表示，賴清德會因為看到選舉，在國防預算打更兇，會抓美國立場然後逼國民黨認，所以國民黨要小心。郭正亮表示，外界普遍認知，民眾黨就國防特別預算有提案，為何國民黨沒有提，外界普遍認知是「鄭習會」之後提，但他坦言這很傷。

郭正亮分析，三月初立法院會期開始，而且如果這樣想很怪，參加「鄭習會」回來提案，這樣對中國大陸怎麼交代？這不是很矛盾嗎？郭正亮說，所以他跟國民黨的立委談，美國大概三天前突然有鷹派的說還要再賣200億美元，事實上就解釋特別預算的內容了。

國民黨中央黨部。（資料照／中天新聞網）

郭正亮指出，不會只有4000億新台幣，看200億美金，不就6000多億新台幣，加一加就超過一兆，講的是買愛國者三型飛彈，「你能不買嗎？美國力量在運作，運作起來對國民黨非常不利」。國民黨要面對對美國的交代，這一點比較重要，不是抗中、和中，這裡面產生某些議題。他坦言，國防預算這題，在台灣多數民意滿明顯的，說台灣要保護自己，雖然他不認為可以打贏大陸，但就為何要反對這件事，這要注意。

延伸閱讀

高市旋風吹向台灣？王鴻薇：國民黨不應忽視日本選舉傳達的訊號

高市早苗大勝！張景森曝給賴清德3點啟發：收斂戰狼式對話風格

影/高市早苗大勝「台灣有事論」更穩固？郭正亮示警1關鍵：賴清德別高興太早