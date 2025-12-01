影/日本軍事野心藏不住？蔡正元：島嶼部署飛彈劍指上海、福建

日本在與那國島、石垣島、宮古群島部署長程反艦與高速滑空彈等武器系統，前立委蔡正元表示，此舉已明顯超越「本土防衛」範疇，其軍事意圖指向大陸東南沿海與台灣周邊戰略水域。

前立委蔡正元。（圖／翻攝《前進戰略高地》）

蔡正元在中天節目《前進戰略高地》表示，日本近年在西南諸島快速推動飛彈加固，是把火力範圍延伸至台灣海峽、宮古海峽與西太平洋，其中，與那國島距離台灣僅約100多公里，但日本部署的12式反艦飛彈射程可達1000公里，「這麼遠的射程，你要打誰？很清楚，目標不是台灣，而是解放軍的艦隊。」

除反艦飛彈，部署在石垣島的「島嶼防衛用高速滑空彈」也引發關注，其射程約900公里，蔡正元說，「900公里射程要打哪裡？上海、杭州、福建，這不是防衛武器，而是具備打擊大陸經濟重鎮的攻勢飛彈。」

與此同時，日本的鈽含量「遠超民用需求」，引發是否製造核武的討論，蔡正元透露，1公斤分離鈽可以做1顆2萬噸威力的核彈，「47噸絕不是只能做6000顆，理論上遠比這多。」但他強調，目前大多數鈽儲存在法國與英國，且日本國內六所村再處理基地，受美國嚴格監管，「只要美國說不，日本就不能把分離鈽濃縮成武器級。技術能力存在，但被美國鎖住。」

