影/日本週三起恐連下5天「警報級大雪」 東北累積量上看70公分

記者高珞曦／綜合報導

隆冬時節大雪紛飛，近期赴日旅遊的民眾要注意了，日本國土交通省、氣象廳19日發布大規模降雪示警，21日至25日期間，日本北部到西部日本海沿岸累積降雪量偏大，尤其東北地區在未來24小時累積降雪量上看70公分。

1月20日大寒節氣後到25日期間，日本全境將迎來1波強烈冬季氣壓，各地可能出現警報級大雪。（圖／NTV）

日媒《NHK》、《TBS》報導，日本國土交通省、日本氣象廳19日召開聯合記者會，21日至22日開始，日本上空將迎來1波強烈的冬季氣壓，日本全境的山區、平地，乃至太平洋沿岸一側，都會受到影響，強度預估值可能來到零下9度或更低，已達「暴雪」的標準溫度，影響時間預計從21日一直到25日，至少5天。

廣告 廣告

氣象廳天氣監視警報中心指出，雖然這波冷空氣不是今年最強，但持續時間這麼長的仍是罕見，可說是「數年一遇」的程度，將對交通和除雪工作帶來一定程度的影響。

東北地區預計降雪量上看70公分，青森鐵道全線可能停駛或延誤。（圖／NTV）

具體降雪預測狀況上，20日傍晚至21日傍晚的24小時降雪量預報，東北地區、新潟縣約70公分，北海道、北陸地區約50公分，長野縣、山陰地區約30公分。

接著到22日傍晚的24小時期間，新潟縣降雪預估值上看100公分，東北、北陸、近畿等地區約70公分，長野縣和山陰地區約50公分，關東地區北部約40公分。在此之後仍有可能繼續下雪、積雪，日本海一側的平原同樣要注意大雪發生，日本的太平洋一側局部較少下雪的地區，也可能會有大雪。

另外，針對關東甲信越地區及東京都的下雪預測，氣象廳表示，目前大雪範圍預估會集中在群馬縣北部、長野縣北部一帶，平原地區暫無大雪跡象。但氣象廳預警，若「日本海極地氣團輻合帶」（JPCZ）停滯不走，則可能加劇局部地區降雪情況。

延伸閱讀

鄭麗君談完關稅返台 賴清德：成功為台爭取與美主要盟友同等待遇

搞定關稅鄭麗君返台 賴清德喊「歡迎回家」：政府會繼續打拚

為格陵蘭卯上川普！外媒：歐洲8國擬首度動用「貿易火箭炮」反擊