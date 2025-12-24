影/日本鐵了心「對撞中國」？栗正傑：北京反制恐「全面升級」

日本首相高市早苗「台灣有事」言論引發中日關係緊張，至今沒有緩解，退將栗正傑指出，日方若堅持不退讓，中方對日反制手段恐將循序、有計畫地「全面升級」。

退將栗正傑。（圖／翻攝《全球大視野》）

栗正傑在中天節目《全球大視野》表示，若對立持續升溫，北京未必會立即採取極端手段，但可透過「精準調控」施壓，例如減少對日本企業的在陸訂單，轉由本土供應商取代，或是在稀土出口上加強審核程序，即使不全面中斷，也足以對日本產業造成實質困擾。

至於高市早苗能否長期執政，栗正傑直指，真正的關鍵仍在於「經濟現實」，他表示，短期內極右派民調或許亮眼，但長期來看，日本正面臨國債高築、通膨嚴重、經濟成長乏力等結構性問題，一旦中方在經貿與旅遊上持續加碼反制，日本經濟壓力恐迅速放大。

廣告 廣告

栗正傑認為，「她可能真的撐不到1年，」他直言，近期要遷入「鬧鬼首相官邸」的高市早苗，未來恐不是因為住進「鬼屋」而運氣不佳，而是經濟撐不住，栗正傑說，除非高市早苗下台，否則中日關係短期內恐難以解套。

延伸閱讀

MLB/台灣公司入手大谷紀錄轟險無法上架 拍賣行出手

MLB/岡本和真沒戲？ 海盜罕見砸錢簽17轟一壘砲

WBC/美國隊先發一壘有解了 費城人哈波宣布參戰