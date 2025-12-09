(影)日本青森7.6強震！台夫婦分享驚悚瞬間 10秒喊9次「糟糕這太大了」

[Newtalk新聞] 日本青森外海昨(8)晚發生規模7.6強震，東北及北海道地區均有感，就有一對住在北海道的台灣夫妻紀錄地震當下的影片，除了畫面相當搖晃外，充滿家具撞擊聲，丈夫在短短10秒內連喊9次「糟糕，這太大了」，太太也驚呼「這2樓耶！」真實的反應引起網友討論。





日本青森縣東方外海昨晚11時15分發生規模7.6地震，截至今日上午9時，共有傷者30人、1棟房屋火災，東北及北海道地區均有感，其中住在北海道的女子YUI就在Threads上分享和老公在地震當下的反映，可以看到畫面相當搖晃，房間的物品都在劇烈搖動，滿家具撞擊聲，丈夫在短短10秒內連喊9次「糟糕，這太大了」，太太也驚呼「X北，這二樓耶」。

廣告 廣告





事後YUI也在IG限時動態報平安，有網友看到畫面直呼「看起來好晃，好可怕，天佑日本，一切平安」、「人只要沒事就好」；這段超真實的畫面也引不少台灣網友共鳴，尤其親切問話也讓網友笑稱，「好貼切的問候話」、「台灣人地震來了都先講幹話一下」。

查看原文

更多Newtalk新聞報導

文化幣倒數 文化部推「極致花光攻略」揭「新手」600點放大到1914點

日本青森外海7.6強震！多地火災傳森林大火 2700戶停電