(影)日本青森7.6規模強震！台灣人當下「先救電視」感動日本網友

[Newtalk新聞] 日本青森昨晚發生規模7.6強震，就有網友分享在事發當下，台灣旅客在青森溫泉旅館內拼命保護液晶大電視，引起大批的日本網友關注，不少人對於台灣人在地震當下還可以錄影，護著旅館電視的情形相當感動，「真的非常謝謝你們」；另外也有網友表示，這是「台灣人民的直覺反射」。





一名網友在Threads上分享青森地震發生當下的情形，一群朋友們在溫泉裡館休息，突然地震劇烈搖晃，第一時間2名同行人緊急扶著電視避免掉落，接著特地將電視放倒在地，避免餘震時砸落，還有人擔心的表示「在溫泉的人怎麼辦」，影片大概50秒，也被轉發到日本群媒體，引起大批的日本網友關注。

就有網友看到台灣人的反應相當感動，首先還是希望你們優先保護自己的生命，但還是謝謝你們保護了電視。「應對得太精彩了。明明應該嚇到不行，卻連說話的語氣都還是那麼溫柔，真的能感受到人品很好。」、「明明自己的安全才是最重要的，卻還拚命保護昂貴的液晶電視，真的非常謝謝你們。」





另外，也有其他網友表示，「台灣人個性喔…地震來了…4級以下不會跑，5級以上離出口太遠就放棄別跑了，先用手機拍影片，上社群回報(各位我在這)先打個卡」、台灣人民的直覺反射」、「台灣地震我也是保護電腦螢幕」、「台灣地震SOP：小震不用跑、大震跑不了」，由於台灣921地震後加強建築的防震係數，因此小地震房屋基本上都不會倒，因此大部分的台灣人面對地震都相對冷靜。

