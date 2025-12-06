影／日本「年度最可愛國中生」得主激似周子瑜！ 主辦方竟收死亡威脅急報案！





[FTNN新聞網]影音中心／孫睿瑜



2025年日本年度「最可愛女子國、高學生比賽」於11月30日在東京舉行全國決賽審查。由來自鹿兒島、年僅國中一年級的參賽者「穗野」（ほの）從超過3萬5000名報名者中摘下桂冠，不少網友認為，穗野的五官和神韻與 TWICE 成員周子瑜意外神似，也掀起另一波討論度。另外「最可愛女子高中生」則由福井縣的16歲高一生南里脫穎而出。包括她小巧的臉蛋、突破五官比例的大眼睛，都被網友讚譽為「少女漫畫走出來的主角」。不過人紅是非多，激烈的選拔似乎也引起不理性的粉絲不滿，活動才剛落幕不久，主辦方就公開聲明表示收到死亡威脅，由於參賽者皆為未成年學生，主辦方不敢大意，立即報警處理，捍衛參賽者人身安全。

2025年日本年度「最可愛女子國中生」由年僅國一的參賽者穗野奪得。（圖／IG：jc___hono）

