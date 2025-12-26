影／日本15車連環撞！火舌濃煙狂竄 爆炸聲四起釀多傷

日本群馬縣於26日晚間發生一起規模相當驚人的高速公路連環車禍，現場至少有15輛車輛相互追撞。（圖／翻攝自X「@vEsX7qArv1Cf2uB」）





日本群馬縣於今（26）日晚間發生高速公路連環車禍，現場至少有15輛車輛相互追撞，包括多輛自小客車以及大型貨車，其中一輛卡車在事故後更發生起火燃燒，場面一度十分混亂，造成多名民眾受傷。

綜合《NHK》等日本媒體報導，事故地點位在群馬縣水上町境內的關越自動車道下行線，群馬縣警察高速公路隊指出，截至晚間9時為止，已確認有數名傷者被緊急送往醫院接受治療，所幸傷者皆意識清楚，暫無生命危險，也未傳出重傷或死亡案例。消防單位則迅速趕抵現場，持續進行滅火與安全處置，以防止火勢延燒至其他車輛或引發更嚴重的意外。

事故發生後，有日本民眾在社群平台X（前 Twitter）上分享當下的驚險畫面，表示自己原本計畫隔天前往附近滑雪勝地，沒想到途中卻遭遇如此嚴重的交通事故。從現場影像可見，多輛車輛擠成一團，部分車體嚴重變形，火勢伴隨濃煙不斷竄出，空氣中還不時傳出疑似爆裂的聲響。受困或未直接捲入事故的駕駛，只能在一旁焦急等待救援，氣氛相當緊張。

由於事故影響範圍廣，關越自動車道多個路段被迫緊急封閉。自晚間9時30分起，上行線的新潟縣湯澤交流道至群馬縣月夜野交流道之間，以及下行線月夜野交流道至水上交流道的區段，全面實施禁止通行措施，造成交通嚴重受阻。警方已著手調查事故發生的詳細原因，不排除與天候、路況或車距過近等因素有關。

警方同時呼籲用路人隨時留意即時交通資訊，避免行駛受影響路段，並配合改道指示行駛，以確保自身與他人的行車安全。相關單位也將在事故處理完成後，儘速恢復道路通行。