影／日本3男女在飯店色色直播遭逮！主嫌清晰照曝光
日本警視廳於11日宣布破獲一起透過成人直播網站「Stripchat」進行猥褻直播牟利的案件。3名男女涉嫌於今年4月間，在東京都內飯店內進行性行為直播，且在直播前25分鐘採取免費觀看模式，透過手部遮擋身體關鍵部位的手法，吸引高達8000名觀眾在線觀看。目前警方已將這3名嫌犯依公然猥褻罪嫌逮捕。
遮掩手法吸引8000人在線觀看
據《NHK》、《每日新聞》報導，遭逮捕的3人分別為居住在東京中野區的31歲無業男子新川慎也、住在新宿區的27歲無業男子富塚翔星，以及一名22歲的學校法人兼職女性員工宮島桃子。警方調查指出，這3人在4月13日當晚，於新宿區歌舞伎町的飯店房間內進行直播，供不特定大眾付費觀看猥褻過程，事後3名嫌犯均已向警方承認犯行。
警方指出，這個集團的操作模式極具計畫性，他們利用付費解鎖機制獲取暴利。在免費時段過後，直播主會引導觀眾透過「斗內」功能支付費用，以解鎖毫無遮掩的露骨性行為畫面。僅以案發當日約一個半小時的付費直播計算，該團隊即迅速獲利約100萬日圓（約為19萬7368元新台幣）。
主嫌1年誘200女演出 獲利高達1億日圓
警方深入追查發現，主嫌新川慎也自2025年6月起的，利用相同手法進行了約500次直播，並誘使高達200名女性參與演出，總計榨取高達1億日圓（約為1973萬6820元新台幣）的驚人收益。
另一名嫌犯富塚翔星也在8個月內，安排了90多名女性參與演出，獲利約500萬日圓（約為98萬6841元新台幣）；一同被捕的宮島桃子則坦承，自己過去也曾參與演出約20次，並從中取得報酬。
3人供稱動機「想要錢」
面對警方訊問，這3名嫌犯對於犯罪動機供述一致，直白地表示純粹是因為「想要錢」。對此，當地警方提出嚴正警告，強調這類涉及性剝削的違法行為在國際間有擴大趨勢。
日本警方也提醒民眾，參與這類直播留下的影像將形成無法抹滅的「數位刺青」，對年輕人的未來將造成難以估計的傷害，目前專案小組正持續追查該集團招募女性參與演出的幕後脈絡。
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犯罪行為，請勿模仿
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保護被害人隱私，避免二度傷害
若觸犯法將以刑法235條中的散布猥褻罪，非自願遭散布之成人性影像已有刑法319-3條專法、兒少性影像遭散布則有兒少性剝削防制條例第38條作為規範，提醒民眾避免違法
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