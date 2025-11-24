影/日歌舞伎界痛失英才！東京凌晨大火奪命 64歲名演員遇難

日本東京一間製菓工廠兼住家的建築物今（24）日凌晨發生火災，大火導致一名男子不幸喪生。經確認，死者為64歲的知名歌舞伎演員片岡龜藏。

歌舞伎演員片岡龜藏在火災中喪生。（圖／NNN）

根據《NHK》與《日本電視台》，警視廳與東京消防廳表示，當地時間今日凌晨4時許，有居民撥打119報案稱，位於足立區東伊興的建築物3樓冒出濃煙。失火的建築物一樓為製菓工廠，2樓與3樓為住宅。消防在約2小時後撲滅火勢，3樓起火點的約30平方公尺的房間遭燒毀。

據悉，片岡龜藏當時造訪該建築，探視住在那裡的60多歲男性。2人一同被緊急送往醫院，片岡在送醫約1小時後宣告不治，疑似因一氧化碳中毒身亡。該男性雖然受傷但意識清楚，正接受治療。警視廳正在調查火災發生的原因。

事發地點位於東武伊勢崎線竹之塚車站以北約1公里處，周邊為住宅密集區域。

事發的製菓工廠兼住家。（圖／NNN）

片岡龜藏本名片岡二郎，是五代目片岡市藏的次子，4歲時首次登台演出，並於1969年襲名成為四代目片岡龜藏。他是一名演技精湛的資深演員，從氣勢凌人的反派角色到詼諧逗趣的喜劇人物都能駕馭自如。

報導稱，片岡上個月才剛參與八代目尾上菊五郎的「襲名披露」（宣布繼承名號）演出，且原定下個月在京都南座也有演出。

